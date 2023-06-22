Старт молодёжного Евро, новый контракт Крооса и распродажа в Челси. Главные новости за 21 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 июня.

Молодёжная сборная Украины успешно стартовала на Чемпионате Европы-2023. Подопечные Руслана Ротаня в первом туре обыграли сверстников из Хорватии (2:0). Голами за "жёлто-синих" отметились Алексей Кащук и Даниил Сикан. В параллельной встрече группы B Испании разгромила Румынию (3:0). С последними сборная Украины U-21 сыграет уже в ближайшую субботу.

Тони Кроос отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии, приняв решение остаться в Мадриде. В среду "сливочные" объявили о продлении контракт с немецким ветераном ещё на сезон. Следующая кампания станет для 33-летнего Крооса десятой в Мадриде.

В среду состоялись жеребьёвки предварительных раунд еврокубков. Дебютант Лиги Чемпионов "Днепр-1" начнёт свой путь в квалификации со второго раунда. В соперники вице-чемпион Украины получил греческий "Панатинаикос". "Ворскла" в аналогичном раунде Лиги конференций встретится с победителем пары ДАК-1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия).

Представители Саудовской Аравии продолжают агрессивную закупку в "Челси". После перехода Нголо Канте в "Аль-Иттихад" (свободный агент) и согласования трансфера Хакима Зиеша в "Аль-Наср" ещё двое игроков "синих" отправляются на аравийский полуостров. По информации Фабрицио Романо, голкипер Эдуар Менди в ближайшее время пополнит "Аль-Ахли", а "Аль-Хиляль" подпишет Калиду Кулибали.

"Челси" не только разгружает зарплатную ведомость, пристраивая ветеранов в Саудовскую Аравию, но и продаёт ключевых игроков конкурентам. В среду "синие" приняли предложение "Арсенала" по переходу Кая Хавертца в размере 70+5 миллионов евро. Автор победного гола в финале Лиги Чемпионов-2021 станет "канониром" уже на этой неделе. Параллельно "Челси" ведёт переговоры с МЮ по Мэйсону Маунту.