Когда стартует УПЛ, новый тренер Малиновского, планы Динамо на лето. Главные новости за 23 июня
А также трансферы и попытка Ювентуса договориться с УЕФА
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 23 июня
Известно, когда стартует новый чемпионат Украины
Клубы УПЛ провели общее собрание, на котором утвердили базовую дату первого тура - следовательно, новый чемпионат стартует 29 июля. К концу 2023 года будет сыграно 17 туров, вторая часть сезона начнется 24 февраля. Также запланировано проведение Кубка Украины. В официальном сообщении указывается, что клубы ознакомились с проектом создания УПЛ-ТВ – платформы, которая будет транслировать матчи чемпионата. Участники собрания взяли время на изучение проекта. Впрочем, в СМИ сообщают, что против УПЛ-ТВ выступают три клуба - "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".
Ракицкий продлил контракт с Шахтером
Центральный защитник будет выступать за донецкий клуб до 30 июня 2024 года. Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Ракицкий уехал из России, где играл за "Зенит". Зимой 2023-го вернулся в "Шахтер", воспитанником которого он является, и стал одним из столпов обороны горняков.
Динамо и Заря объявили планы подготовки
"Динамо" будет готовиться к сезону в Австрии, где сыграет товарищеские матчи с "Динамо" из Бухареста, "Янг Бойз" из Швейцарии и австрийским "Вольфсбергером". "Заря" сборы проведет в Польше, где будет играть с клубами второго местного дивизиона, а также с представителями чемпионата Словакии.
Руслан Малиновский получил нового тренера
Во-первых, СМИ сообщили, что "Марсель" выкупил контракт Руслана, сумма соглашения с "Аталантой" составила 10 миллионов евро. А затем стало известно, что клуб возглавил испанский специалист Марселино Тораль, работавший с "Атлетиком", "Валенсией", "Севильей" и другими испанскими клубами, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.
Ювентус ведет переговоры с УЕФА, Осасуну могут отстранить от ЛК
Туринский клуб пытается достичь компромисса с УЕФА по делу о нарушении правил условий лицензирования и финансового фейер-плэй. "Ювентус" готов отказаться от участия в этом еврокубковом сезоне, но ожидает, что УЕФА закроет дела против него. Тем временем инспекторы УЕФА рекомендовали устранить "Осасуну" от Лиги Конференций из-за договорных матчей в сезоне 2013/14. Если это произойдет, участие в турнире примет "Атлетик" из Бильбао, занявший восьмое место.
О трансферах
"Заря" хочет вернуть хавбека "Динамо" Богдана Леднева, который пока места в основе не завоевал. Эдин Джеко перешел из "Интера" в "Фенербахче". "Бавария" подписала свободным агентом Рафаэла Геррейру из дортмундской "Боруссии". Бускетс стал одноклубником Лионеля Месси и Сергея Кривцова – подписал контракт с "Интером" из Майами. "Борнмут", за который играет Забарный, подписал сына Патрика Клюйверта Джастина, который так и не смог закрепиться в "Роме".
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