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ЧВК Вагнера захватила военные объекты в Ростове, включая аэродром.

Общие новости
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Это все якобы делается для того, чтобы российская авиация не наносила удары по ЧВК "Вагнера"

ЧВК Вагнера захватила военные объекты в Ростове, включая аэродром.

Зараз на вулицях Ростова, фото - з відкритих джерел

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, а теперь собирается "на Москву". При этом его солаты сбили уже три российских вертолета.

"Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром… Все, что мы делаем, нужно для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", - сказал Пригожин.

Также "повар Путина" рассказал о том, что НПК приехала в Ростов, чтобы "получить начальника Генштаба и Шойгу", а если цели не будут выполнены, то они "пойдут на Москву".

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В статье: евгений пригожин война с россией
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