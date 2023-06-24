ЧВК Вагнера захватила военные объекты в Ростове, включая аэродром.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, а теперь собирается "на Москву". При этом его солаты сбили уже три российских вертолета.

"Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром… Все, что мы делаем, нужно для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", - сказал Пригожин.

Также "повар Путина" рассказал о том, что НПК приехала в Ростов, чтобы "получить начальника Генштаба и Шойгу", а если цели не будут выполнены, то они "пойдут на Москву".