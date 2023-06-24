ЧВК Вагнера захватила военные объекты в Ростове, включая аэродром.
Это все якобы делается для того, чтобы российская авиация не наносила удары по ЧВК "Вагнера"
Зараз на вулицях Ростова, фото - з відкритих джерел
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, а теперь собирается "на Москву". При этом его солаты сбили уже три российских вертолета.
"Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром… Все, что мы делаем, нужно для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", - сказал Пригожин.
Также "повар Путина" рассказал о том, что НПК приехала в Ростов, чтобы "получить начальника Генштаба и Шойгу", а если цели не будут выполнены, то они "пойдут на Москву".
Популярное сейчас
- Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных
- Руслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
- Украина четвертая в медальном зачете Европейских игр после двух соревновательных дней
- Старт молодёжного Евро, новый контракт Крооса и распродажа в Челси. Главные новости за 21 июня
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО