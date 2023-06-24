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Стрелков: Гражданская война будет либо прямо сейчас, либо чуть позже

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Террорист считает бунт Пригожина большой угрозой

Стрелков: Гражданская война будет либо прямо сейчас, либо чуть позже

тг-канал пригожина

Новина українською

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин решил проанализировать ситуацию вокруг мятежа в РФ, организованного предводителем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Стрелков сообщил, что утром главарь "вагнеровцев" взял Ростов: "штаб Южного военного округа и УВД по Ростовской области – у него под контролем".

Гиркин озвучил известную информацию о том, что в Ростове Пригожин ведет переговоры с Евкуровым и Алексеевым и угрожает пойти на Москву.

"Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый большой успех им добыт. Теперь либо гражданская война прямо сейчас или... чуть позже..." - подытожил Стрелков.

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В статье: евгений пригожин война с россией
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