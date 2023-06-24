ПВК Вагнер отреагировала на заявление Путина: Скоро у нас будет новый президент России
Градус противостояния поднимается
ua.news/Автор невідомий
Частная военная компания "Вагнер" в своем официальном аккаунте в Telegram отреагировала на обращение президента России Владимира Путина, давшего приказ уничтожить "мятежников".
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“Пипа (Путин – ред.) сделал неверный выбор. Тем хуже ему. В скором времени у нас будет новый президент”, - говорится в сообщении.
Напомним, что глава "вагнеровцев" Пригожин 23 июня заявил об ударе войск РФ по лагерю его подопечных. Он сразу же отреагировал и приказал пойти в наступление на российские города. Впоследствии стало известно о захватах Ростова и Воронежа.
Действующие российские власти отреагировали введением режима контртеррористической операции в Москве и других городах РФ.
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