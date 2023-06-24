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ПВК Вагнер отреагировала на заявление Путина: Скоро у нас будет новый президент России

Общие новости
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Градус противостояния поднимается

ПВК Вагнер отреагировала на заявление Путина: Скоро у нас будет новый президент России

ua.news/Автор невідомий

Новина українською

Частная военная компания "Вагнер" в своем официальном аккаунте в Telegram отреагировала на обращение президента России Владимира Путина, давшего приказ уничтожить "мятежников".

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“Пипа (Путин – ред.) сделал неверный выбор. Тем хуже ему. В скором времени у нас будет новый президент”, - говорится в сообщении.

Напомним, что глава "вагнеровцев" Пригожин 23 июня заявил об ударе войск РФ по лагерю его подопечных. Он сразу же отреагировал и приказал пойти в наступление на российские города. Впоследствии стало известно о захватах Ростова и Воронежа.

Действующие российские власти отреагировали введением режима контртеррористической операции в Москве и других городах РФ.

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В статье: ЧВК Вагнер
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Источник:
AP Wagner

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