Россияне дискутируют, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина

Россияне активно обсуждают, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина.

В одном из российских городов граждане собрались на площади и обсуждали, кого поддержать во время мятежа Пригожина.

Одним из аргументов в сторону Путина было то, что он уже долго управляет страной, а против Пригожина – то, что тот много месяцев не мог взять Бахмут.