Россияне дискутируют, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина
На улицах российских городов начинаются споры
россми
Россияне активно обсуждают, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина.
В одном из российских городов граждане собрались на площади и обсуждали, кого поддержать во время мятежа Пригожина.
Одним из аргументов в сторону Путина было то, что он уже долго управляет страной, а против Пригожина – то, что тот много месяцев не мог взять Бахмут.
Тим часом у Ростові активні дискусії щодо бунту ПВК Вагнер pic.twitter.com/qRym2Ny2ee— SergiyShvets (@SergiyShvets) June 24, 2023
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