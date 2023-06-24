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Россияне дискутируют, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина

Общие новости
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На улицах российских городов начинаются споры

Россияне дискутируют, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина

россми

Новина українською

Россияне активно обсуждают, на чью сторону становиться в конфликте Пригожина и Путина.

В одном из российских городов граждане собрались на площади и обсуждали, кого поддержать во время мятежа Пригожина.

Одним из аргументов в сторону Путина было то, что он уже долго управляет страной, а против Пригожина – то, что тот много месяцев не мог взять Бахмут.

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В статье: Владимир Путин евгений пригожин война с россией
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