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Пригожин ответил Путину: Вагнеровцы – патриоты России. Мы не собираемся идти с повинной

Общие новости
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Бунт будет держаться до конца

Пригожин ответил Путину: Вагнеровцы – патриоты России. Мы не собираемся идти с повинной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резко ответил на обращение президента России Владимира Путина:

“По поводу измены родины президент ошибается. Мы патриоты своего отечества, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...”, - сказал Пригожин.

Террорист особо отметил тот момент, когда их обманывали чиновники. Теперь настало время, чтобы "кто-то шел на Москву".

“Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной – мы шли и воевали.

Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву”, - добавил глава “вагнеровцев”.

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В статье: Владимир Путин ЧВК Вагнер евгений пригожин
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