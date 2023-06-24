Пригожин ответил Путину: Вагнеровцы – патриоты России. Мы не собираемся идти с повинной
Бунт будет держаться до конца
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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резко ответил на
“По поводу измены родины президент ошибается. Мы патриоты своего отечества, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...”, - сказал Пригожин.
Террорист особо отметил тот момент, когда их обманывали чиновники. Теперь настало время, чтобы "кто-то шел на Москву".
“Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной – мы шли и воевали.
Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву”, - добавил глава “вагнеровцев”.
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