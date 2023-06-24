Жена Левандовского может дебютировать в ММА

Жена форварда "Барселоны" Роберта Левандовского Анна хочет дебютировать в ММА, сообщает BarçaTimes со ссылкой на журналистку Кристину Парру.

Она уже получила предложение от владельца KSW – одной из главных компаний MMA в Европе, поэтому очень скоро может произойти дебют.

Анна Левандовская сказала, что ей нужно сначала обсудить это с Робертом.