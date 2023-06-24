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Жена Левандовского может дебютировать в ММА

Общие новости
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(1 голосов)

Они получили предложение от одного из ведущих спонсоров

Жена Левандовского может дебютировать в ММА

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Новина українською

Жена форварда "Барселоны" Роберта Левандовского Анна хочет дебютировать в ММА, сообщает BarçaTimes со ссылкой на журналистку Кристину Парру.

Она уже получила предложение от владельца KSW – одной из главных компаний MMA в Европе, поэтому очень скоро может произойти дебют.

Анна Левандовская сказала, что ей нужно сначала обсудить это с Робертом.

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В статье: Руслан Фомин молодежная сборная Украины
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Источник:
BarcaTimes

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Комментарии (2)
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свалява city (свалява)
24.06.2023 в 13:59
Космонавти, а до чого тут фото Фоміна?
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+4
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.06.2023 в 15:04
Адміни вже святкують громадянську війну в москалії.
Ответить
+1
0

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