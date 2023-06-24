  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Российская армия потеряла в разы больше техники, чем ЧВК Вагнера, - Oryx

Общие новости
(1 голосов)

Мятежники пока недосчитываются только одного автомобиля "УАЗ"

Российская армия потеряла в разы больше техники, чем ЧВК Вагнера, - Oryx

Скріншот з відео

Новина українською

OSINT-группа Oryx подсчитала потери в технике российских войск и ЧВК "Вагнера" за первый день столкновений на территории России.

Армия РФ потеряла самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и КамАЗ.

"Вагнеровцы" потеряли только один УАЗ. Однако следует помнить, что подобные аналитики могут принимать во внимание только визуально подтвержденные потери техники.

По теме
yellow-arrow
"Ребята, Вагнера, не надо крови": ФК Ростов обратился к повстанцам в России
yellow-arrow
Жена Левандовского может дебютировать в ММА
yellow-arrow
Пригожин ответил Путину: Вагнеровцы – патриоты России. Мы не собираемся идти с повинной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия евгений пригожин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде