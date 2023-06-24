Российская армия потеряла в разы больше техники, чем ЧВК Вагнера, - Oryx
Мятежники пока недосчитываются только одного автомобиля "УАЗ"
Скріншот з відео
OSINT-группа Oryx подсчитала потери в технике российских войск и ЧВК "Вагнера" за первый день столкновений на территории России.
Армия РФ потеряла самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и КамАЗ.
"Вагнеровцы" потеряли только один УАЗ. Однако следует помнить, что подобные аналитики могут принимать во внимание только визуально подтвержденные потери техники.
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