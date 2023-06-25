Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня

UA-Футбол подготовил для читателей сводку главных футбольных новостей за прошедшие сутки

Команда Руслана Ротаня в непростом поединке одолела сборную Румынии, тогда как в другом поединке группы Испания оказалась сильнее Хорватии. Таким образом, Украина и Испании стали недостижимыми для двух других команд в группе. В последнем туре лидеры разыграют между собой первое место.

В другой группе турнира Грузия сумела сохранить лидерство, добытое в первом туре. Грузины сыграли вничью 2:2 с Бельгией, а один из голов соорудили хорошо знакомые украинцам игроки. Защитник "Шахтера" Гочолейшвили ассистировал, а принадлежащий "Динамо" Цитаишвили забил.

В таблице Грузия на два очка опережает двух ближайших преследователей.

Итальянские журналисты сообщают о том, что вице-чемпион Серии А "Лацио" заинтересован в приобретении форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Между сторонами уже вроде как состоялся контакт. Итальянцы готовы обсуждать трансфер за 12 – 15 миллионов евро. Позиция "Днепра-1" пока неизвестна.

Игрок сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков вошел в сферу интересов трех португальских клубов – "Порту", "Бенфики" и "Браги". Португальцы прощупывают возможность трансфера украинца, но сам Виктор Цыганков предпочел бы и дальше оставаться в чемпионате Испании. Именно это направление он считает приоритетным в своей карьере.

Команду, которая в следующем сезоне сыграет в Первой лиге, принял Андрей Анищенко. Ранее он работал с молодежной командой "Металлиста", а сейчас получил должность во главе главной команды. Собственно, стратегия харьковчан – играть своими воспитанниками. "Металлист" и дальше будет базироваться в Ужгороде.

Ситуация связана с бунтом, устроенным группировкой ЧВК "Вагнера". Боевики захватили Ростов-на-Дону, после чего представители ФК "Ростов" призвали "вагнеровцев" объединиться в борьбе с внешним врагом, намекая на Украину.