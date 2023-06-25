Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня
А также новый тренер Металлиста, ассит Гочолейшвили на Евро
фото - Оксана Васильєва
UA-Футбол подготовил для читателей сводку главных футбольных новостей за прошедшие сутки
Молодежка сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2023
Команда Руслана Ротаня в непростом поединке одолела сборную Румынии, тогда как в другом поединке группы Испания оказалась сильнее Хорватии. Таким образом, Украина и Испании стали недостижимыми для двух других команд в группе. В последнем туре лидеры разыграют между собой первое место.
Цитаишвили и Гочолейшвили зажигают за Грузию на молодежном Евро
В другой группе турнира Грузия сумела сохранить лидерство, добытое в первом туре. Грузины сыграли вничью 2:2 с Бельгией, а один из голов соорудили хорошо знакомые украинцам игроки. Защитник "Шахтера" Гочолейшвили ассистировал, а принадлежащий "Динамо" Цитаишвили забил.
В таблице Грузия на два очка опережает двух ближайших преследователей.
Один из лидеров Серии А заинтересовался Артемом Довбиком
Итальянские журналисты сообщают о том, что вице-чемпион Серии А "Лацио" заинтересован в приобретении форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Между сторонами уже вроде как состоялся контакт. Итальянцы готовы обсуждать трансфер за 12 – 15 миллионов евро. Позиция "Днепра-1" пока неизвестна.
Виктор Цыганков вошел в сферу интересов португальских грандов
Игрок сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков вошел в сферу интересов трех португальских клубов – "Порту", "Бенфики" и "Браги". Португальцы прощупывают возможность трансфера украинца, но сам Виктор Цыганков предпочел бы и дальше оставаться в чемпионате Испании. Именно это направление он считает приоритетным в своей карьере.
"Металлист" объявил о назначении нового главного тренера
Команду, которая в следующем сезоне сыграет в Первой лиге, принял Андрей Анищенко. Ранее он работал с молодежной командой "Металлиста", а сейчас получил должность во главе главной команды. Собственно, стратегия харьковчан – играть своими воспитанниками. "Металлист" и дальше будет базироваться в Ужгороде.
ФК "Ростов" сделал официальное заявление, где декларировал, что Украина – враг
Ситуация связана с бунтом, устроенным группировкой ЧВК "Вагнера". Боевики захватили Ростов-на-Дону, после чего представители ФК "Ростов" призвали "вагнеровцев" объединиться в борьбе с внешним врагом, намекая на Украину.
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