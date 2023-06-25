  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Матч Грузии в Тбилиси установил рекорд посещаемости на молодежных ЧЕ

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Фактор домашнего поля сыграл роль

Матч Грузии в Тбилиси установил рекорд посещаемости на молодежных ЧЕ

Фото: Збірна Грузії

Новина українською

В матче второго тура группового этапа молодежного Евро-2023 Грузия – Бельгия был установлен рекорд по посещаемости.

На этот поединок пришли 41 тысяча 887 зрителей. Такое число является рекордным за всю историю молодежных европейских первенств.

Матч проходил на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси. В общей сложности его вместимость составляет 55 тысяч болельщиков. Арена была заполнена на 76%.

Эта встреча завершилась с ничейным счетом 2:2. В первом тайме бельгийцы забили дважды, однако после перерыва пропустили столько же. В том числе первый гол грузины создали благодаря ассисту игрока донецкого "Шахтера" Гочолейшвили и точному удару футболисту киевского "Динамо" Цитаишвили.

Грузия U-21 с четырьмя очками лидирует в группе А. Второе и третье место делят Бельгия U-21 и Нидерланды U-21, а замыкает таблицу Португалия U-21.

Напомним, что молодежный ЧЕ-2023 принимают Румыния и Грузия.

По теме
yellow-arrow
Не мейнстрим как у FIFA 23. Football Manager опубликовал символическую сборную трансферов среди игроков
yellow-arrow
Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня
yellow-arrow
Гаттузо может оказаться в Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Грузия U-21 Бельгия U-21
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде