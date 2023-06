Матч Грузии в Тбилиси установил рекорд посещаемости на молодежных ЧЕ

В матче второго тура группового этапа молодежного Евро-2023 Грузия – Бельгия был установлен рекорд по посещаемости.

На этот поединок пришли 41 тысяча 887 зрителей. Такое число является рекордным за всю историю молодежных европейских первенств.

????️ ???? ???? A new UEFA European Under-21 final tournament attendance record is made in Georgia ????????!

