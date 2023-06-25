Матч Грузии в Тбилиси установил рекорд посещаемости на молодежных ЧЕ

В матче второго тура группового этапа молодежного Евро-2023 Грузия – Бельгия был установлен рекорд по посещаемости.

На этот поединок пришли 41 тысяча 887 зрителей. Такое число является рекордным за всю историю молодежных европейских первенств.

????️ ???? ???? A new UEFA European Under-21 final tournament attendance record is made in Georgia ????????!

#U21EURO pic.twitter.com/oDplpyOmQD — #U21EURO (@UEFAUnder21) June 24, 2023

Матч проходил на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси. В общей сложности его вместимость составляет 55 тысяч болельщиков. Арена была заполнена на 76%.

Эта встреча завершилась с ничейным счетом 2:2. В первом тайме бельгийцы забили дважды, однако после перерыва пропустили столько же. В том числе первый гол грузины создали благодаря ассисту игрока донецкого "Шахтера" Гочолейшвили и точному удару футболисту киевского "Динамо" Цитаишвили.

Грузия U-21 с четырьмя очками лидирует в группе А. Второе и третье место делят Бельгия U-21 и Нидерланды U-21, а замыкает таблицу Португалия U-21.

Напомним, что молодежный ЧЕ-2023 принимают Румыния и Грузия.