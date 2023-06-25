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Луческу: Я сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его

Общие новости
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(1 голосов)

Мирча и Пеп когда-то жили в одном доме в Италии.

Луческу: Я сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал об отношениях с коучем "Ман Сити" Пепом Гвардиолой.

- После победы в Лиге чемпионов по "Манчестер Сити" Гвардиола назвал вас одним из своих вдохновителей.

- И он прав. В Брешии мы жили в одном доме по улице Амба д'Оро. Он приехал туда уже тогда, когда меня не было.

Мы встретились в Монте-Карло во время Суперкубка Европы в 2009 году, и я сказал ему: "Это мои стены вдохновили тебя, ты дышал моими идеями в том доме на Амба д'Оро".

У нас с Пепом были исключительные отношения, – рассказал румынский специалист.

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В статье: Мирча Луческу Пеп Гвардиола
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Источник:
Bresciaoggi

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
25.06.2023 в 23:03
Хитрий лис, але кумедний :) Йому вже можна хизуватись та казки розповідати, дід вже, що поробиш.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2023 в 22:43
e-фанат
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