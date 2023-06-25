Луческу: Я сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его
Мирча и Пеп когда-то жили в одном доме в Италии.
Фото з відкритих джерел
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал об отношениях с коучем "Ман Сити" Пепом Гвардиолой.
- После победы в Лиге чемпионов по "Манчестер Сити" Гвардиола назвал вас одним из своих вдохновителей.
- И он прав. В Брешии мы жили в одном доме по улице Амба д'Оро. Он приехал туда уже тогда, когда меня не было.
Мы встретились в Монте-Карло во время Суперкубка Европы в 2009 году, и я сказал ему: "Это мои стены вдохновили тебя, ты дышал моими идеями в том доме на Амба д'Оро".
У нас с Пепом были исключительные отношения, – рассказал румынский специалист.
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Источник:Bresciaoggi
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
25.06.2023 в 23:03
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2023 в 22:43
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