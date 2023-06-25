Луческу: Я сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал об отношениях с коучем "Ман Сити" Пепом Гвардиолой.

- После победы в Лиге чемпионов по "Манчестер Сити" Гвардиола назвал вас одним из своих вдохновителей.

- И он прав. В Брешии мы жили в одном доме по улице Амба д'Оро. Он приехал туда уже тогда, когда меня не было.

Мы встретились в Монте-Карло во время Суперкубка Европы в 2009 году, и я сказал ему: "Это мои стены вдохновили тебя, ты дышал моими идеями в том доме на Амба д'Оро".

У нас с Пепом были исключительные отношения, – рассказал румынский специалист.