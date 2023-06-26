Очередной трансфер Полесья, немецкий интерес к игроку молодежи. Главные новости за 25 июня
А также о матчах на Евро U-21 и аппетитах аравийских клубов
фото - Оксана Васильєва
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 25 июня
Клубы Бундеслиги следят за защитником украинской молодежки
По информации СМИ, Максим Таловеров, контракт которого принадлежит пражской "Славии", привлек внимание немецких "Айнтрахта" и "Вердера". Скауты этих клубов следят за игрой центрбэка на Евро-2023. Указывается, что они рассматривают вариант аренды с правом выкупа. Таловеров в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Слован" (Либерец) и австрийский ЛАСК.
Определился еще один четвертьфиналист молодежного Евро
Сборная Англии одержала вторую победу подряд – 2:0 над Израилем и стала недостижимой для преследователей в группе С. Между тем, Чехия одолела Германию 2:1, и теперь для выхода в восьмерку лучших нужно не проиграть Израилю в последнем туре. В группе D все запутаннее, хотя Франция и имеет 100-процентный результат. Трехцветные обыграли Норвегию 1:0, параллельно Швейцария проиграла Италии 2:3. У Франции 6 очков, у Италии и Швейцарии по 3, у Норвегии - 0. В этой группе даже норвежцы еще имеют шанс на выход в плей-офф.
О трансферах в УПЛ
"Полесье" объявило об аренде принадлежащего "Динамо" Никиты Кравченко. До этого правый защитник играл за "Колос". Также он играл за "Днепр-1", "Олимпик" и "Мариуполь". "Черноморец" тем временем нашел замену Непогодову – к одесской команде присоединился Алексей Шевченко из "Шахтера". На каких условиях произошел переход голкипера, пока неизвестно.
Игрок Руха привлек внимание Милана
СМИ сообщают, что Марко Сапуга попал на радары одного из самых титулованных клубов Серии А. 20-летний хавбек поразил скаутов "Милана" во время матчей юношеской Лиги УЕФА. Россонери готовы были заплатить 1 миллион евро за игрока "Руха" и отдать его в один из итальянских клубов в аренду для адаптации, но вмешалась травма, из-за которой Марко пропустил почти всю весеннюю часть. Впрочем, сообщается, что "Милан" и дальше будет следить за Сапугой.
Саудиты продолжают собирать звезд
"Челси" объявил о переходе в "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда защитника Калиду Кулибали. Тот был куплен лондонским клубом год назад за 38 млн евро у "Наполи". Сенегалец сможет заработать 30 млн евро за сезон, контракт с бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии рассчитан на три года. А Джанлука Ди Марцо сообщает, что "Аль-Наср", за который играет Роналду, близок к трансферу Марсело Брозовича из "Интера". Соглашение должно быть закрыто уже в понедельник.
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