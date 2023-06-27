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Динамо ждет Ярмоленко, Локомотив во Второй лиге, усиление Барсы. Главные новости за 26 июня

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А также желание Суркиса экономить, новый контракт Модрича и перспективы Кейна

Динамо ждет Ярмоленко, Локомотив во Второй лиге, усиление Барсы. Главные новости за 26 июня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oksana Vasylieva/Stanislav Vedmid/DeFodi Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 26 июня

Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко

Это пока еще не подпись под контрактом. Но не зря пресс-служба клуба разместила во всех соцсетях фото и видео с Андреем и подписала их – "Продолжение следует". Сразу же пошли инсайды, что Ярмоленко подпишет контракт по схеме 1+1, а его зарплата будет самой высокой в команде и будет равна зарплате Луческу.

Суркис будет еще больше экономить

Кстати, о зарплатах в "Динамо". Игорь Цыганик сообщил, что президент киевского клуба предложил ветеранам команды следующую схему: сейчас зарплата уменьшается, но если по итогам этого сезона "Динамо" выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, то разница между предыдущей зарплатой и той, которую они будут получать сейчас, будет компенсирована. Ну и закрывая тему "Динамо", еще Цыганик сообщил о желании Буляльского сменить клуб, если будет соответствующее предложение.

Киевский Локомотив заявился во Вторую лигу

Укрзализныця объявила, что подведомственный ей клуб "Локомотив" прошел аттестацию ПФЛ и заявился во Вторую лигу на следующий сезон. Сообщается, что команда сформирована из работников Укрзализныци и воспитанников футбольной школы "Локомотива" разных лет.

Жирона работает над трансфером Довбика

Так утверждает Игорь Цыганик. По его информации, испанский клуб готов заплатить "Днепру-1" до 7 миллионов евро, но при этом "Жирона" готова взять на себя решение вопроса с "Митьюлландом". Как известно, 50% прав на Артема принадлежит именно этому датскому клубу, то есть от любой суммы, заплаченной за форварда, "Митьюлланд" должен получить половину.

Лидер Манчестер Сити перешел в Барселону

Илкай Гюндоган после семи лет выступлений в АПЛ стал игроком каталонского гранда. Немец переезжает в Испанию на правах свободного агента, ведь контракт с "Сити" закончился. Начиная с 2016 года, когда Илкай перешел в "МанСити", он сыграл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 40 результативных передач. В его коллекции 5 чемпионств, два Кубка Англии и 1 Лига Чемпионов.

Лука Модрич продлил контракт с Реалом

Между тем не увядающий хорват останется в Мадриде еще по крайней мере на один сезон. Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Луку не соблазнили аравийские деньги, он не захотел переезжать в США, как это делают другие звезды, а готов и дальше штурмовать высоты вместе с королевским клубом. Таким образом, начинается 12-й год его выступлений за "Реал".

Бавария становится фаворитом в борьбе за Кейна

Авторитетные английские СМИ сообщают, что Гарри намекнул мюнхенцам о своем желании присоединиться к ним. "Бавария" видит в нем свою приоритетную цель и готова потратить 100 млн евро. На Кейна также целится "Манчестер Юнайтед", но владелец "Тоттенхэма" не хочет продавать звезду прямым конкурентам.

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