  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ближневосточный хет-трик. Экс-тренер Монако Жардим возглавил Аль-Райян

Общие новости
(1 голосов)

Португальский специалист продолжит свою карьеру в Катаре 

Ближневосточный хет-трик. Экс-тренер Монако Жардим возглавил Аль-Райян

Фото: twitter.com/AlrayyanSC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Катарский клуб “Аль-Райян” объявил о назначении главным тренером португальского специалиста Леонарду Жардима, известного по своей работе в “Олимпиакосе”, “Спортинге” и “Монако”.

48-летний Жардим подписал контракт с “Аль-Райяном” на два года. В прошлом сезоне “львы” заняли в чемпионате Катара девятое место из 12.

Для Жардима “Аль-Райян” стал третьим ближневосточным клубом за три года. Ранее португалец проработал по сезону в “Аль-Хиляле” (Саудовская Аравия) и в “Шабабе Аль-Ахли” (ОАЭ).

По теме
yellow-arrow
Клубный ЧМ-2025: Победитель получит 100 млн евро, от одной страны - не больше двух команд
yellow-arrow
Динамо ждет Ярмоленко, Локомотив во Второй лиге, усиление Барсы. Главные новости за 26 июня
yellow-arrow
Очередной трансфер Полесья, немецкий интерес к игроку молодежи. Главные новости за 25 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонардо Жардим Леонарду Жардим "Аль-Райан" (Катар)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде