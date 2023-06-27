Ближневосточный хет-трик. Экс-тренер Монако Жардим возглавил Аль-Райян
Португальский специалист продолжит свою карьеру в Катаре
Фото: twitter.com/AlrayyanSC/Автор - невідомий
Катарский клуб “Аль-Райян” объявил о назначении главным тренером португальского специалиста Леонарду Жардима, известного по своей работе в “Олимпиакосе”, “Спортинге” и “Монако”.
48-летний Жардим подписал контракт с “Аль-Райяном” на два года. В прошлом сезоне “львы” заняли в чемпионате Катара девятое место из 12.
Для Жардима “Аль-Райян” стал третьим ближневосточным клубом за три года. Ранее португалец проработал по сезону в “Аль-Хиляле” (Саудовская Аравия) и в “Шабабе Аль-Ахли” (ОАЭ).
نرحب بمدرب فريقنا الجديد— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) June 26, 2023
ليوناردو جارديم ⚫️????????#جارديم_رياني #الريان pic.twitter.com/kMiEp2TW2R
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