Ближневосточный хет-трик. Экс-тренер Монако Жардим возглавил Аль-Райян

Катарский клуб “Аль-Райян” объявил о назначении главным тренером португальского специалиста Леонарду Жардима, известного по своей работе в “Олимпиакосе”, “Спортинге” и “Монако”.

48-летний Жардим подписал контракт с “Аль-Райяном” на два года. В прошлом сезоне “львы” заняли в чемпионате Катара девятое место из 12.

Для Жардима “Аль-Райян” стал третьим ближневосточным клубом за три года. Ранее португалец проработал по сезону в “Аль-Хиляле” (Саудовская Аравия) и в “Шабабе Аль-Ахли” (ОАЭ).