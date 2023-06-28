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УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5-ю годами. Это реакция на возмущение клубов трансферами Челси

Общие новости
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На уже заключенные сделки правило силы не имеет

УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5-ю годами. Это реакция на возмущение клубов трансферами Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА ограничил амортизацию контрактов игроков 5-ю годами. Ограничения по длительности заключения контрактов нет.

"Амортизация регистрации игрока будет ограничена пятью годами, чтобы обеспечить равное отношение ко всем клубам и повысить финансовую устойчивость", – говорится в заявлении на сайте организации.

Правило не будет применяться к уже заключенным договорам. Тодд Боэли и "Челси" могут быть спокойны.

Новое ограничение коснется и продления контрактов – амортизация возможна на всю продолжительность контракта, но не более чем на 5 лет.

Амортизация – это возможность в бухгалтерской отчетности перенести трансферную стоимость и зарплату на весь период длительности контракта равными частями. Таким образом 8,5 лет Михаила Мудрика в "Челси" обойдутся "синим" в сумму близкую к 130 миллионам евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
uefa.com

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