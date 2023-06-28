УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5-ю годами. Это реакция на возмущение клубов трансферами Челси
На уже заключенные сделки правило силы не имеет
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УЕФА ограничил амортизацию контрактов игроков 5-ю годами. Ограничения по длительности заключения контрактов нет.
"Амортизация регистрации игрока будет ограничена пятью годами, чтобы обеспечить равное отношение ко всем клубам и повысить финансовую устойчивость", – говорится в заявлении на сайте организации.
Правило не будет применяться к уже заключенным договорам. Тодд Боэли и "Челси" могут быть спокойны.
Новое ограничение коснется и продления контрактов – амортизация возможна на всю продолжительность контракта, но не более чем на 5 лет.
Амортизация – это возможность в бухгалтерской отчетности перенести трансферную стоимость и зарплату на весь период длительности контракта равными частями. Таким образом 8,5 лет Михаила Мудрика в "Челси" обойдутся "синим" в сумму близкую к 130 миллионам евро.
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