Арсенал усиливается, Украина U-21 получила соперника в 1/4, Мудрик меняет трансферный рынок. Главные новости за 28 июня

UA-Футбол составил для вас подборку новостей за среду, 28 июня.

Кай Хавертц стал игроком "Арсенала". Покупка автора победного гола ЛЧ 2020/21 обошлась "канонирам" в 60+5 миллионов фунтов. Три года назад Кай обошёлся "Челси" в 80 млн евро. Хавертц стал первым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно. На очереди Деклан Райс, за которого "Арсенал" в среду предложил "Вест Хэму" более 100 млн фунтов.

Гол Абеля Руиса на 90-й минуте матча молодёжной сборной Украины против Испании (2:2) дорого обошёлся подопечным Руслана Ротаня. Финишировав на втором месте группы B, Украина U-21 в 1/4 финала Евро получила грозного соперника – сборную Франции. Встреча запланирована на воскресенье, 22:00. В других четвертьфиналах встретятся Англия и Португалия, Испания и Швейцария, а сенсационная команда Грузии сыграет против Израиля.

"Лестер" продолжает терять своих лидеров, вылетев из АПЛ по итогам минувшего сезона. Джеймс Мэддисон перебрался в "Тоттенхэм", подписав с лондонским клубом контракт на 5 лет. Сумма сделки составила 40 млн фунтов. Ранее состав "лис" покинул Юри Тилеманс, перебравшийся в "Астон Виллу" на правах свободного агента. Также контракты с "Лестером" 30 июня истекают у Сеюнджю, Бертрана, Амарти и Айосе Переса.

Кай Хавертц не стал единственным исходящим трансфером "Челси" в среду. Помимо немца клуб также покинул голкипер Эдуар Менди. 31-летний француз подписал контракт с "Аль-Ахли" сроком на 3 сезона. За своего вратаря лондонцы получили около 17 млн фунтов. Ранее "Стэмфордж Бридж" также покинули Нголо Канте ("Аль-Иттихад, 0), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль", 23 млн евро), Матео Ковачич ("Ман Сити, 30), Лофтус-Чик ("Милан", 20).

УЕФА ограничил продолжительность амортизации транферов сроком до 5 лет. Решение вступает в силу в следующем месяце, на уже заключенные соглашения это правило не распространяется. Клубы и дальше смогут подписывать контракты на 5 и более лет, но выплаты за трансфер должны быть осуществлены за 5 лет максимум. Таким образом за условный трансфер Мудрика "Челси" бы по новым правилам выплачивало не по 13 млн евро в течение 7,5 лет, а по 20 млн в течение 5 сезонов.