Контракт с Месси ещё не подписан, только согласованы условия. В клубе надеются, что он будет доступен к концу июля

Спортивный директор "Интер Майами" Крис Хендерсон рассказал, что контракт с Лионелем Месси ещё не подписан. Сейчас клуб улаживает детали сделки с лигой.

"С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. На завершение этой работы потребуется время.

Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу", – заявил спортивный директор клуба Крис Хендерсон.

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Напомним, что о том, что Месси перейдет в "Интер Майами" стало известно в начале июня. После этого появилась информация, что вслед за ним в МЛС переедут Жорди Альба и Серджи Бускетс.