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Легендарный нападающий Ливерпуля возглавил клуб на Ближнем Востоке

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Робби Фаулер будет тренировать "Аль-Кадисию"

Легендарный нападающий Ливерпуля возглавил клуб на Ближнем Востоке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб второй лиги Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" объявил о назначении Робби Фаулера новым главным тренером команды.

Срок сделки не разглашается.

Последним местом работы 48-летнего англичанина был индийский клуб "Ист Бенгал". Ранее он также возглавлял таиландский "Муангтонг Юнайтед" и австралийский "Брисбен Роар".

Фаулер - живая легенда "Ливерпуля", за который он забил 183 гола в 369 матчах. На закате карьеры он поиграл в АПЛ за "Ман Сити", "Лидс Юнайтед" и "Кардифф", а также забил 7 голов в 26 матчах за сборную Англии в 1996-2002 годах.

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В статье: Робби Фаулер Саудовская Аравия
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