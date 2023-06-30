Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср

Главный тренер "Ботафого" Луиш Каштру в ближайшее время возглавит "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом пишет ESPN.

Португальский специалист подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще не сезон. Источник утверждает, что форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду лично связывался со своим соотечественником, чтобы убедить его принять предложение саудовского клуба.

Соглашение 61-летнего Каштру с "Ботафого" истекает в конце 2023 года. "Аль-Наср" выплатит бразильцам за тренера отступные в размере 2,3 миллиона евро.

Как известно, Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.