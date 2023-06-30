  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Луиш Каштру решил перебраться в Саудовскую Аравию

Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Ботафого" Луиш Каштру в ближайшее время возглавит "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом пишет ESPN.

Португальский специалист подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще не сезон. Источник утверждает, что форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду лично связывался со своим соотечественником, чтобы убедить его принять предложение саудовского клуба.

Соглашение 61-летнего Каштру с "Ботафого" истекает в конце 2023 года. "Аль-Наср" выплатит бразильцам за тренера отступные в размере 2,3 миллиона евро.

Как известно, Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год. С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
yellow-arrow
Легендарный нападающий Ливерпуля возглавил клуб на Ближнем Востоке
yellow-arrow
Интерес Челси к Трубину, прогресс Украины в рейтинге ФИФА. Главные новости за 29 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ботафого (Рио-де-Жанейро) Аль-Наср Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде