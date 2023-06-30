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В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи

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Это было запрещено делать с 1979-го года

В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что женщины вновь смогут посещать футбольные матчи мужских команд спустя 44 года запрета. Это решение одобрил Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Женщины будут (допущены на стадионы). К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос. Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать.

Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода женщин", – сообщил Тадж.

Женщинам было запрещено посещать футбольные поединки с участием мужских команд после Исламской революции в Иране 1979 года.

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В статье: Иран
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