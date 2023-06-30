В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил , что женщины вновь смогут посещать футбольные матчи мужских команд спустя 44 года запрета. Это решение одобрил Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Женщины будут (допущены на стадионы). К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос. Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать.

Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода женщин", – сообщил Тадж.

Женщинам было запрещено посещать футбольные поединки с участием мужских команд после Исламской революции в Иране 1979 года.