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Увольнение Йовичевича, трансферы в УПЛ, цена на Трубина. Главные новости за 1 июля

Общие новости
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А также первые четвертьфиналы молодежного Евро и переходы в Европе

Увольнение Йовичевича, трансферы в УПЛ, цена на Трубина. Главные новости за 1 июля

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 1 июля

Шахтер официально попрощался с Йовичевичем

Таки это случилось. С начала июня ходили слухи, что донецкий клуб сменит тренера. Наконец-то "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Йовичевичем. Хорват, напомним, со скандалом перешел из "Днепра-1" и выиграл с горняками чемпионат Украины. Но на следующий сезон команду возглавит другой специалист. Ожидается, что им станет нидерландец Патрик Ван Леувен, до этого работавший с "Зарей". Увидим.

Колос получил солидное кадровое усиление

Ковалевский клуб объявил о подписании контрактов с четырьмя известными по украинским меркам футболистами. В следующем сезоне за "Колос" будут играть защитники Никита Бурда и Валерий Бондаренко, латераль Андрей Цуриков и полузащитник Александр Демченко. Первый перешел из "Динамо", Бондаренко и Цуриков – из "Александрии", Демченко – из "Черноморца".

О других трансферах УПЛ

"Днепр-1" подписал на два года защитника Олега Горина, который прошлый сезон провел в "Минае". "Черноморец" объявил о подписании двух голкиперов - Олега Билыка ("Александрия") и Алексея Шевченко ("Шахтер"). "Верес" пополнился тремя игроками из "Ингульца" – Александром Кучеренко, Андреем Кухаруком и Максимом Марусичем. Еще один игрок петровской команды – Максим Ковалев – присоединился к ЛНЗ. "Кривбасс" прекратил сотрудничество с голкипером Богданом Сарнавским и полевыми игроками Евгением Банадой и Евгением Опанасенко.

Итальянские СМИ назвали цену на Анатолия Трубина

По их информации, "Шахтер" требует от "Интера", который считается основным претендентом на голкипера, 40 миллионов евро. Как известно, миланский клуб в ближайшее время продаст Андре Онана в "Манчестер Юнайтед", поэтому ему нужна замена. Трубин – приоритетная цель, но не за такие деньги, отмечают итальянцы. В качестве альтернативы они рассматривают Кейлора Наваса из ПСЖ, Яна Зоммера из "Баварии", Гиорги Мамардашвили из "Валенсии" и других.

Интер подписал звездного француза и другие трансферы

Миланский гранд объявил о переходе на правах свободного агента форварда Маркуса Тюрама – сына знаменитого защитника Лилиана. В прошлом сезоне Тюрам младший забил 16 голов за "Боруссию" из Менхенгладбаха. "Ювентус" в свою очередь подписал сына Джорджа Веа Тимоти - "Лилль" получил за защитника 10 миллионов евро. Также сообщается, что "Ньюкасл" вот-вот объявит о переходе Сандро Тонали из "Милана".

Определились первые полуфиналисты молодежного Евро

В первом четвертьфинале на молодежном чемпионате Европы встречались Грузия и Израиль. Хозяева турнира – грузины – больше владели мячом, немало били, но их ударам не хватало точности. Израиль значительно чаще беспокоил вратаря, но победителя пришлось определять в серии 11-метровых. И здесь точнее оказались израильтяне – они победили 4:3. В полуфинале они сыграют с победителем пары Англия – Португалия.

Во второй паре – Испания – Швейцария – игра тоже затянулась. Фурия Роха забила в середине второго тайма, но на 90+1 швейцарцы сумели отыграться и перевести игру в овертайме. Впрочем, в дополнительное время Испания добилась своего – Хуан Миранда из "Бетиса" забил победный мяч. Испания ожидает соперника от пары Франция – Украина.

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