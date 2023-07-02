  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Обозреватель жестко высказался о Криштиану

Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный португальский журналист Энрике Рапосо поделился мнением о трансфере Криштиану Роналду в "Аль-Наср":

"Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из самых плохих в мире диктатур и открыл для других игроков возможность стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается легитимировать себя.

Там есть такой человек, как Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, отбирающий полномочия у местных властей и превращающий Саудовскую Аравию в своеобразную централизованную диктатуру европейского типа. В обмен на это он предоставил некоторые права женщинам, но сейчас он их дал, а через несколько лет может забрать, если захочется.

И немного грустно видеть, как футболисты – звезды, символы, пример для детей по всему миру – превращаются в полезных идиотов для диктатуры. Есть игроки, которые зарабатывают в Европе чистыми 5, 6, 10 млн. евро, а там им предлагают 50, 60, 70...

Посмотрите, что в Европе происходит с молодежью – она в отчаянии. У рабочего класса нет работы. Просто посмотрите на отчаяние людей во Франции. И немного сюрреалистично обсуждать футболиста, зарабатывающего 60 миллионов, на фоне миллионов молодых людей, оказавшихся в безвыходном положении», – заявил Рапосо.

По теме
yellow-arrow
Буффон получил предложение от Аль-Хиляля, - Николо Скира
yellow-arrow
Увольнение Йовичевича, трансферы в УПЛ, цена на Трубина. Главные новости за 1 июля
yellow-arrow
Сеск Фабрегас повесил бутсы на гвоздь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Аль-Наср
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
A Bola

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
02.07.2023 в 09:10
Думаю проблемы рабочего класса Франции с переходом КриРо не связаны никак.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде