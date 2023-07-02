Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур
Обозреватель жестко высказался о Криштиану
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный португальский журналист Энрике Рапосо поделился мнением о трансфере Криштиану Роналду в "Аль-Наср":
"Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из самых плохих в мире диктатур и открыл для других игроков возможность стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается легитимировать себя.
Там есть такой человек, как Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, отбирающий полномочия у местных властей и превращающий Саудовскую Аравию в своеобразную централизованную диктатуру европейского типа. В обмен на это он предоставил некоторые права женщинам, но сейчас он их дал, а через несколько лет может забрать, если захочется.
И немного грустно видеть, как футболисты – звезды, символы, пример для детей по всему миру – превращаются в полезных идиотов для диктатуры. Есть игроки, которые зарабатывают в Европе чистыми 5, 6, 10 млн. евро, а там им предлагают 50, 60, 70...
Посмотрите, что в Европе происходит с молодежью – она в отчаянии. У рабочего класса нет работы. Просто посмотрите на отчаяние людей во Франции. И немного сюрреалистично обсуждать футболиста, зарабатывающего 60 миллионов, на фоне миллионов молодых людей, оказавшихся в безвыходном положении», – заявил Рапосо.
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