Украина - в полуфинале молодежного Евро, громкий трансфер Ливерпуля. Главные новости за 2 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 2 июля

Руслан Ротань выставил основу на матч против Франции без номинального центрфорварда – Сикан остался в резерве, поэтому ложную девятку играл Крыськив. Сине-желтые пропустили первыми – после фланговой атаки отличился Шерки. Но это не повлияло на боевой дух украинских футболистов. На 32-й Мудрик заработал пенальти, уверенно реализованный Судаковым, а на 44-й Георгий оформил дубль после паса все того же Мудрика. Во втором тайме французы давили, но подопечные Ротаня выстояли, а на 86-й Бондаренко еще и закрепил преимущество! 3:1 в пользу Украины, которая кроме выхода в полуфинал Евро завоевала путевку на Олимпиаду 2024. За финал сине-желтые будут соревноваться с Испанией.

В другом полуфинале Португалия доминировала в противостоянии с Англией. Пробила почти два десятка раза по воротам, но все напрасно. Антони Гордон из "Ньюкасла" свой шанс использовал, забив в середине первого тайма. 1:0 в пользу Англии, которая в полуфинале сыграет со сборной Израиля. Полуфиналы состоятся 5 июля.

Об украинских трансферах

"Шахтер" следит за ивуарийским полузащитником Парфе Гьягоном, выступающим за "Маккаби" из Тель-Авива. При этом донецкий клуб решил не выкупать Богдана Михайличенко у "Андерлехта". "Карпаты" подписали Евгения Пидлепенца, который играл за "Металлист" и "Днепр-1" в прошлом сезоне. Также Маркевич заявил, что клуб ожидает фактурного бразильского нападающего. Евгений Банада, на днях покинувший "Кривбасс", оказался в составе новичка лиги ЛНЗ.

Подпись под пятилетним контрактом поставил венгерский полузащитник Доминик Собослаи. "Лейпциг" получил за своего игрока 70 миллионов евро. За два сезона Доминик успел сыграть за красных быков 90 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 22 результативных передачи. Собослаи будет выступать под восьмым номером, под которым в том числе играл Стивен Джеррард.

"Страсбур" объявил о назначении новым главным тренером звездного в прошлом полузащитника Патрика Вийера. До этого Вийера тренировал "Нью-Йорк Сити", "Ниццу" и "Кристал Пелас". Напомним, что недавно "Страсбур" был выкуплен компанией, которая также владеет "Челси".