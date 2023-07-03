Аль-Хиляль готов предложить Неймару контракт на 600 млн евро

"Аль-Хиляль" хочет видеть в своем составе нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.

Саудовский клуб готов заплатить 31-летнему бразильцу 600 миллионов евро за трехлетний контракт. Об этом пишет журналист Fanatik Якуп Чинар в своем Twitter.

Отметим, что соглашение Неймара с парижанами истекает летом 2025 года. Ранее была информация, что "ПСЖ" готов отпустить форварда, чтобы снизить расходы на зарплату. Также ультрас требовал бразильца покинуть клуб во время протестов у офиса клуба и дома футболиста.

В сезоне-2022/23 Неймар провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.