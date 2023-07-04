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УЕФА вернул матчи Шерифа в еврокубках в Тирасполь. В прошлом сезоне играли в Кишиневе

Общие новости
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Футбол возвращается в столицу Приднестровья

УЕФА вернул матчи Шерифа в еврокубках в Тирасполь. В прошлом сезоне играли в Кишиневе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА разрешил "Шерифу" принимать соперников по еврокубкам в Тирасполе. Решение будет приниматься перед каждым туром квалификации.

"Исполнительный комитет УЕФА на своем последнем заседание обсудил совместный запрос ФК "Шериф" и Федерации Футбола Молдова с просьбой вернуть матчи еврокубков на Главную Арену СК "Шериф".

В итоге, благодаря усилиям руководства клуба и президента Федерации футбола Молдовы Леонида Олейниченко матчи еврокубков возвращаются в Тирасполь.

При этом, окончательное решение по каждому туру квалификации будет принимать УЕФА, в зависимости от ситуации", – говорит официальный сайт "Шерифы".

В прошлом сезоне домашние матчи "Шерифа" принимались в Кишеневе, столице Молдовы. Теперь это будет в столице Принедстровья.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Шериф (Тирасполь)
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Источник:
moldfootball.com

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