Новый тренер Шахтера, трансфер Днепра-1, новые звезды для Аравии. Главные новости за 3 июля
А также Пятов на развилке и дорогостоящее приобретение Ньюкаслу
shakhtar.com
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 3 июля
Шахтер назначил нового тренера
Донецкий клуб объявил о назначении Патрика Ван Леувена. Нидерландский специалист, который в прошлом сезоне работал с "Зарей" и привел ее к бронзе, подписал контракт на два года. Ван Леувен уже работал в "Шахтере" - с 2006-го по 2013-й он возглавлял академию горняков. По данным СМИ, "Заря" не получила компенсацию за тренера, он расторг контракт в одностороннем порядке.
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Пятов завершает карьеру?
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что Андрей Пятов не будет больше выступать за горняков. Он также сообщил, что клуб предложил голкиперу, чтобы товарищеский матч с "Тоттенхэмом" стал для него прощальным, после чего он может войти в тренерский штаб Ван Леувена. Что решил Андрей, пока неизвестно.
Днепр-1 купил игрока Александрии
Такое в украинском футболе случается очень редко: клубы объявили о трансфере и еще назвали сумму, за которую перешел футболист. "Александрия" простилась с Денисом Мирошниченко и сообщила, что днепровский клуб заплатил за правого защитника 250 тысяч долларов. Денис выступал за "Александрию" с 2019 года, сыграл за этот клуб 99 матчей (4 гола), также играл за "Кривбасс" и "Карпаты".
О других украинских трансферах
"Кривбасс" объявил о подписании контракта с Олегом Кожушко, который до этого играл за "Александрию", а также ряд других украинских клубов. Владислав Приймак, предыдущим клубом которого были "Карпаты", стал игроком "Оболони". "Минай" попрощался с Игорем Гончаром и Германом Пеньковым, ранее сообщалось, что Олег Горин перешел в "Днепр-1". Танковский уже официально стал игроком "Полесья", Денис Бойко согласовывает последние детали контракта.
Брозович и Джеррард отправились в Саудовскую Аравию
Хавбек "Интера" за 18 миллионов присоединился к "Аль-Насру", за который выступает Криштиану Роналду. Через три года хорват заработает около 100 миллионов евро. А вот Стивена Джеррарда таки уговорили возглавить "Аль-Иттифак", который в прошлом сезоне занял седьмое место. Чемпион Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" за 29 млн евро купил у "Селтика" 24-летнего португальца Жоту. Также СМИ сообщают, что "Аль-Хиляль" очень хочет заманить Неймара и соблазняет бразильца зарплатой в 600 миллионов евро за весь период контракта.
Ньюкасл купил хавбека Милана
Английский клуб не пожалел 70 миллионов евро на Сандро Тонали, которого в начале карьеры называли новым Пирло. Как легендарный Андреа 23-летний Сандро еще не стал, но уже имеет за плечами опыт в 130 матчах Серии А, в которых забил 8 голов и отдал 17 результативных передач.
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