Джурасек продолжит карьеру в Греции
Хавбек договорился с Арисом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-хавбек "
Как сообщает Sportime, хавбек договорился о контракте с греческим "Арисом".
В среду 24-летний хорват должен прибыть в команду для официального представления. Трансфер состоится на правах свободного агента.
Напомним, что Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года а покинул команду летом 2023. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.
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