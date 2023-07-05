Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля
Много важного в украинском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Flaviu Buboi/NurPhoto
Ротань покинет сборную Украины U-21, но будет работать на Олимпиаде
Такое решение принял Исполком УАФ. Право сыграть на ОИ-2024 в Париже Украина заработала, выйдя в полуфинал молодежного Евро. Имя нового тренера команды U-21 пока неизвестно. Касательно Ротаня, то он сосредоточится на клубной работе - напомним, Руслан возглавляет "Александрию".
СБУ арестовала генсека Украинской ассоциации футбола
Юрий Записоцкий не явился на первое заседание по своему делу, что и повлекло арест. Сегодня чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, расследование касается коррупции на строительстве завода по изготовлению травы для искусственных полей. По этому делу уже сидит президент УАФ Андрей Павелко.
"Зарю" возглавил сербский тренер Ненад Лалатович
45-летний специалист известен украинским болельщикам по выступлениям за "Шахтер" в 2003-05 годах. В качестве тренера Лалатович ранее работал только на родине - в том числе возглавлял и "Црвену Звезду". В "Заре" Ненаду предстоит заменить Патрика ван Леувена, которого переманил "Шахтер".
"Динамо" отдало Цитаишвили в аренду в Грузию
Договор с "Динамо Батуми" рассчитан на весь следующий сезон, а дальше Георгий станет свободным агентом. Таким образом, его путь в Киеве окончен уже в 22 года. Большие авансы грузин не оправдал - его предыдущие аренды в "Вислу" и "Лех" были провальными.
Роберто Фирмино перебрался в Саудовскую Аравию
31-летний нападающий подписал контракт с "Аль-Ахли" и, не сомневайтесь, заработает море денег. Заслуженная пенсия? Да. На счету Фирмино 111 голов в 369 матчах за "Ливерпуль". Ранее в Саудовскую Аравию уехали и другие европейские звезды бальзаковского возраста - Нголо Канте, Карим Бензема, Эдуар Менди, Марцело Брозович.
Виталий Вернидуб объявил о завершении карьеры
35-летний защитник решил, что с него хватит. За плечами 19 лет профессиональной карьеры; четыре клуба - "Кривбасс", "Заря", запорожский "Металлург" и "Габала"; более 400 матчей; бронзовые медали УПЛ с "Зарей" и даже 1 матч за национальную сборную Украины в 2014 году. Совсем не плохо.
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