Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля

Такое решение принял Исполком УАФ. Право сыграть на ОИ-2024 в Париже Украина заработала, выйдя в полуфинал молодежного Евро. Имя нового тренера команды U-21 пока неизвестно. Касательно Ротаня, то он сосредоточится на клубной работе - напомним, Руслан возглавляет "Александрию".

Юрий Записоцкий не явился на первое заседание по своему делу, что и повлекло арест. Сегодня чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, расследование касается коррупции на строительстве завода по изготовлению травы для искусственных полей. По этому делу уже сидит президент УАФ Андрей Павелко.

45-летний специалист известен украинским болельщикам по выступлениям за "Шахтер" в 2003-05 годах. В качестве тренера Лалатович ранее работал только на родине - в том числе возглавлял и "Црвену Звезду". В "Заре" Ненаду предстоит заменить Патрика ван Леувена, которого переманил "Шахтер".

Договор с "Динамо Батуми" рассчитан на весь следующий сезон, а дальше Георгий станет свободным агентом. Таким образом, его путь в Киеве окончен уже в 22 года. Большие авансы грузин не оправдал - его предыдущие аренды в "Вислу" и "Лех" были провальными.

31-летний нападающий подписал контракт с "Аль-Ахли" и, не сомневайтесь, заработает море денег. Заслуженная пенсия? Да. На счету Фирмино 111 голов в 369 матчах за "Ливерпуль". Ранее в Саудовскую Аравию уехали и другие европейские звезды бальзаковского возраста - Нголо Канте, Карим Бензема, Эдуар Менди, Марцело Брозович.

35-летний защитник решил, что с него хватит. За плечами 19 лет профессиональной карьеры; четыре клуба - "Кривбасс", "Заря", запорожский "Металлург" и "Габала"; более 400 матчей; бронзовые медали УПЛ с "Зарей" и даже 1 матч за национальную сборную Украины в 2014 году. Совсем не плохо.