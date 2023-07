В топ-клубе АПЛ за ним закреплен номер. Сегодня отмечает День рождения Джанфранко Дзола

Джанфранко Дзола родился 5 июля 1966 года (Ольена, Сардиния). Итальянский полузащитник, ныне – тренер. Считается одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола. Первый и на данный момент единственный итальянец, включенный в Зал славы английского футбола.

Также "Франко" играл за "Наполи", "Парму" и "Кальяри", выступал за сборную Италии. Тренировал молодежную сборную Италии (до 21 года). Еще Дзола работал главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Кальяри", "Аль-Араби", "Бирмингеме" и ассистентом Сарри в "Челси".

