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Экс-горняк Джурасек трудоустроился в Греции

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Хорват недолго был без клуба

Экс-горняк Джурасек трудоустроился в Греции

arisfc.com.gr

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Невен Джурасек, который недавно прекратил сотрудничество с донецким клубом, продолжит карьеру в Греции.

Хавбек на правах свободного агента договорился о контракте с греческим "Арисом". Соглашение подписано по схеме 2+1.

Напомним, что Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года а покинул команду летом 2023. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.

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В статье: Шахтер (Донецк) Арис (Салоники) Невен Джурасек
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Источник:
Арис

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