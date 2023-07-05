Экс-горняк Джурасек трудоустроился в Греции
Хорват недолго был без клуба
arisfc.com.gr
Экс-хавбек "
Хавбек на правах свободного агента договорился о контракте с греческим "Арисом". Соглашение подписано по схеме 2+1.
Напомним, что Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года а покинул команду летом 2023. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.
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Источник:Арис
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