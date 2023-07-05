Экс-горняк Джурасек трудоустроился в Греции

Экс-хавбек " Шахтера " Невен Джурасек, который недавно прекратил сотрудничество с донецким клубом, продолжит карьеру в Греции.

Хавбек на правах свободного агента договорился о контракте с греческим "Арисом". Соглашение подписано по схеме 2+1.

Напомним, что Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года а покинул команду летом 2023. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.