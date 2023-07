Неймара оштрафовали на миллионы долларов – он искупался в озере на территории своего же особняка

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар был оштрафован на 16 миллионов реалов (3,33 миллиона долларов) за нарушение экологических норм во время строительства своего прибрежного особняка в городе Мангаратиба на южном побережье штата Рио-де-Жанейро.

Местные власти заявили о нарушении правил использования и перемещения источников пресной воды, горных пород и песка. Искусственное озеро изначально нельзя было создавать без серии разрешений. Сперва штраф для Неймара составлял 1 миллион долларов, но потом, когда нападающий устроил вечеринку и залез в воду купаться, к нему "пришли" еще раз.

Дело будут расследовать местная генеральная прокуратура, гражданская полиция штата и управление по охране окружающей среды, а также другие органы экологического контроля. Пресс-секретарь Неймара отказался комментировать этот вопрос. У форварда есть еще больше 2 недель на обжалование штрафов.

