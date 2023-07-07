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Ван дер Сар попал в реанимацию. У легендарного вратаря кровоизлияние в мозг

Общие новости
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(1 голосов)

Об этом сообщил официальный твиттер "Аякса"

Ван дер Сар попал в реанимацию. У легендарного вратаря кровоизлияние в мозг

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Аякс" сообщил в своем твиттере, что Эдвин ван дер Сар доставлен в реанимацию. У бывшего сотрудника клуба кровоизлияние в мозг.

Сейчас состояние Эдвина стабильное, клуб заявил, что поделится новостями, как только они появялтся.

"Все в "Аяксе" желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем про вас", – говорится в заявлении клуба.

Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.

Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
07.07.2023 в 20:54
Здоров"я
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.07.2023 в 20:20
пздц((( надеюсь, последствия будут минимальные...
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0
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