Ван дер Сар попал в реанимацию. У легендарного вратаря кровоизлияние в мозг

"Аякс" сообщил в своем твиттере, что Эдвин ван дер Сар доставлен в реанимацию. У бывшего сотрудника клуба кровоизлияние в мозг.

Сейчас состояние Эдвина стабильное, клуб заявил, что поделится новостями, как только они появялтся.

Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.

Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery.