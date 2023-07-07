Ван дер Сар попал в реанимацию. У легендарного вратаря кровоизлияние в мозг
Об этом сообщил официальный твиттер "Аякса"
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Аякс" сообщил в своем твиттере, что Эдвин ван дер Сар доставлен в реанимацию. У бывшего сотрудника клуба кровоизлияние в мозг.
Сейчас состояние Эдвина стабильное, клуб заявил, что поделится новостями, как только они появялтся.
"Все в "Аяксе" желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем про вас", – говорится в заявлении клуба.
Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.
Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".
On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023
Once there is more concrete information, an update will follow.
Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9
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