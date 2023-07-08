Днепр-1 забирает игроков у претендентов на ЕК, новая команда Карпат. Главные новости за 7 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 7 июля

Пока информация на уровне СМИ, но об этом говорят очень активно. "Ворскла" официально объявила, что прекратила сотрудничество с Василием Кравцем. Теперь универсальный защитник должен присоединиться к серебряному призёру УПЛ. Также "Днепр-1" договорился с "Александрией" о трансфере Максима Третьякова. Воспитанник "Днепра" (еще того, аутентичного) отыграл за александрийскую команду 101 матч и забил 26 голов.

Если переход голкипера Валентина Гороха – это способ держать в тонусе первого номера Волынца, то Валерий Лучкевич – игрок под основу. Конечно, если его, наконец, отпустят травмы, из-за которых он не смог закрепиться в "Днепре-1". Помните, Валерий ворвался во взрослый футбол в сезоне 2014/15, когда "Днепр" вышел в финал Лиги Европы. С тех пор в УПЛ он наиграл 121 матч, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

Звучит громко, но не факт, что будет эффективно, учитывая, что, кроме УПЛ, луганцам еще выступать на групповом этапе еврокубков. Итак, "Зарю" пополнили форвард Владислав Бугай и полузащитник Иван Головкин. Первый воспитанник академии "Динамо", на уровне УПЛ, играл за "Мариуполь", "Черноморец" и "Львов" (до 25 лет забил 10 голов). Второй – воспитанник "Шахтера", играл за "Ингулец" (20 матчей, 1 гол).

Ранее стало известно, что представители "Интера" встречались с агентами голкипера. А теперь авторитетный инсайдер Никола Скир сообщает, что согласованы детали контракта. В то же время есть информация, что "Интер" ведет переговоры с голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом, которому обещает место в основе. Конечно, все это зависит от трансфера Онана в МЮ. Британские СМИ сообщают, что Андре очень близок к переезду на Острова.

Большинство из них имеют небольшой опыт выступлений на уровне УПЛ, как Векляк, Мизюк, Романюк, Порох. Но есть игроки, наигравшие более сотни матчей в высшем дивизионе. Выделяются Павел Полегенько, Егор Картушов, Егор Демченко, Владислав Клименко. Наиболее перспективным выглядит Евгений Пидлепенец, который прошлый сезон провел в "Металлисте" и "Днепре-1". Также отмечаем присутствие двух бразильских легионеров.

Почему это важно? Потому что в этом сезоне таких будет сразу шесть – "Брайтон" и "Юнион Сен-Жиллуаз"; "Витория" и "Астон Вилла"; "Милан" и "Тулуза". При этом клубам всей шестерки пришлось пойти на уступки. К примеру, Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в "Тулуге" и остался только в "Милане". А еще клубам с одним и тем же владельцем запретили обмениваться между собой игроками до сентября 2024-го. Также им теперь запрещено подписывать общие технические или коммерческие соглашения и использовать совместный скаутинг.