Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 8 июля

Итак, в финале встречались Испания и Англия. Фурия Роха больше владела мячом и пыталась атаковать, англичане делали ставку на контратаки. Перед перерывом Англии удалось открыть счет – после удара со штрафного мяч задел Джонса и залетел в ворота. Во втором тайме Испания много шла вперед и заработала главный шанс для того, чтобы перевести игру в овертайм – на 90+8 Абель Руис бил пенальти, однако переиграть Джеймса Траффорда не смог. 1:0 в пользу Англии, которая в третий раз в своей истории выигрывает молодежный Евро.

Стамбульский гранд поехал в Санкт-Петербург на турнир, организованный Газпромом. Обидно, что в составе присутствует и Эдин Джеко, выражавший свою поддержку Украине. В ответ "Динамо" опубликовало заявление, вспомнив, как год назад фанаты "Фенербахче" на игре с киевлянами скандировали "Россия" и одевали маски Путина. "Ни чести, ни стыда, ни совести. Позор вам", - говорится в заявлении "Динамо". А уже вечером пресс-служба клуба сообщила, что на его сайт была совершена хакерская атака.

Киевляне набросали "Вольфсбергеру" восемь сухих мячей. Вроде бы и круто, но секрет в том, что против бело-синих играл дубль, тогда как основа в субботу играла другой матч. Тем не менее, за киевлян отличились дублями Кабаев и Бенито, по голу записали в свой актив Шепелев, Буяльский, Леднев и Ярмоленко. "Шахтер" встречался с АЗ из Алкмаара и трижды уступал, но каждый раз забивал в ответ – делали это Зубков, Бондарь и Келси. "Заря" минимально обыграла польскую "Сталь" благодаря голу Попова. "Верес" был сильнее "Металлиста 1925" (1:0, Балан), а ЛНЗ и "Черноморец" обошлись без голов. "Полесье" сыграло вничью 1:1 с "Рапидом", в составе житомирцев отличился Гитченко.

12 лет и 545 сыгранных матчей, из которых 190 на ноль – согласитесь, это очень солидно. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" настроен продлить контракт с 32-летним испанским голкипером, но стороны все же решили прекратить сотрудничество. Де Хеа покидает Манчестер с чемпионством 2013 года, выигранными Лигой Европы, Кубком Англии и тремя Кубками Лиги. Теперь на "Олд Траффорд" ожидают Андре Онана.

Как сообщают СМИ, нападающий "Зари" привлек внимание "Сандерленда", ныне выступающего в Чемпионшипе. "Черные коты" в прошлом сезоне играли в плей-офф за выход в АПЛ, но уступили. Теперь стремятся усилить состав, чтобы выполнить задание. Transfermarkt оценивает Назария в 2 млн. евро. В прошлом сезоне он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах.