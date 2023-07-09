  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля

Общие новости
(2 голосов)

А также много контрольных матчей клубов УПЛ и прощание МЮ с Де Хеа

Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 8 июля

Определился чемпион Европы среди молодежных сборных

Итак, в финале встречались Испания и Англия. Фурия Роха больше владела мячом и пыталась атаковать, англичане делали ставку на контратаки. Перед перерывом Англии удалось открыть счет – после удара со штрафного мяч задел Джонса и залетел в ворота. Во втором тайме Испания много шла вперед и заработала главный шанс для того, чтобы перевести игру в овертайм – на 90+8 Абель Руис бил пенальти, однако переиграть Джеймса Траффорда не смог. 1:0 в пользу Англии, которая в третий раз в своей истории выигрывает молодежный Евро.

Динамо информационно "атаковало" Фенербахче

Стамбульский гранд поехал в Санкт-Петербург на турнир, организованный Газпромом. Обидно, что в составе присутствует и Эдин Джеко, выражавший свою поддержку Украине. В ответ "Динамо" опубликовало заявление, вспомнив, как год назад фанаты "Фенербахче" на игре с киевлянами скандировали "Россия" и одевали маски Путина. "Ни чести, ни стыда, ни совести. Позор вам", - говорится в заявлении "Динамо". А уже вечером пресс-служба клуба сообщила, что на его сайт была совершена хакерская атака.

Динамо побеждает, Шахтер играет вничью и другие матчи

Киевляне набросали "Вольфсбергеру" восемь сухих мячей. Вроде бы и круто, но секрет в том, что против бело-синих играл дубль, тогда как основа в субботу играла другой матч. Тем не менее, за киевлян отличились дублями Кабаев и Бенито, по голу записали в свой актив Шепелев, Буяльский, Леднев и Ярмоленко. "Шахтер" встречался с АЗ из Алкмаара и трижды уступал, но каждый раз забивал в ответ – делали это Зубков, Бондарь и Келси. "Заря" минимально обыграла польскую "Сталь" благодаря голу Попова. "Верес" был сильнее "Металлиста 1925" (1:0, Балан), а ЛНЗ и "Черноморец" обошлись без голов. "Полесье" сыграло вничью 1:1 с "Рапидом", в составе житомирцев отличился Гитченко.

МЮ попрощался с Де Хэа

12 лет и 545 сыгранных матчей, из которых 190 на ноль – согласитесь, это очень солидно. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" настроен продлить контракт с 32-летним испанским голкипером, но стороны все же решили прекратить сотрудничество. Де Хеа покидает Манчестер с чемпионством 2013 года, выигранными Лигой Европы, Кубком Англии и тремя Кубками Лиги. Теперь на "Олд Траффорд" ожидают Андре Онана.

Русином интересуется английский клуб

Как сообщают СМИ, нападающий "Зари" привлек внимание "Сандерленда", ныне выступающего в Чемпионшипе. "Черные коты" в прошлом сезоне играли в плей-офф за выход в АПЛ, но уступили. Теперь стремятся усилить состав, чтобы выполнить задание. Transfermarkt оценивает Назария в 2 млн. евро. В прошлом сезоне он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 забирает игроков у претендентов на ЕК, новая команда Карпат. Главные новости за 7 июля
yellow-arrow
GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси
yellow-arrow
Названы претенденты на приз Сократеса за общественную деятельность от France Football: Винисиус, Рашфорд и другие
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде