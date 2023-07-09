Единственный испанский обладатель Золотого мяча и бывший игрок Интера и Барселоны скончался в возрасте 88 лет

Единственный испанский обладатель Золотого мяча Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщают авторитетные источники, такие как Sky Sports и Фабрицио Романо.

Во время своей карьеры воспитанник "Депортиво" выступал в первой команде из Ла-Коруньи, а также за "Барселону", "Интер" и "Сампдорию". На его счету 14 трофеев, в том числе два Кубка европейских чемпионов (с “нерадзури”) и победа на Чемпионате Европы 1964 г. со сборной Испании.

В 1960 году Мирамонтес стал обладателем Золотого мяча. Он единственный испанец, кто получил эту награду. Альфредо Ди Стефано также был признан лучшим игроком Европы, однако он был уроженцем Аргентины сразу с тремя гражданствами (Аргентины, Колумбии и Испании). Также Луис Суарес дважды был вторым в голосовании и однажды становился третьим.

Во время тренерской карьеры Мирамонтес возглавлял ряд испанских и итальянских клубов, в том числе миланский "Интер" и сборную Испании.