  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Единственный испанский обладатель Золотого мяча и бывший игрок Интера и Барселоны скончался в возрасте 88 лет

Общие новости
(1 голосов)

Светлая память

Единственный испанский обладатель Золотого мяча и бывший игрок Интера и Барселоны скончался в возрасте 88 лет

Твіттер Фабріціо Романо

Новина українською

Единственный испанский обладатель Золотого мяча Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщают авторитетные источники, такие как Sky Sports и Фабрицио Романо.

Во время своей карьеры воспитанник "Депортиво" выступал в первой команде из Ла-Коруньи, а также за "Барселону", "Интер" и "Сампдорию". На его счету 14 трофеев, в том числе два Кубка европейских чемпионов (с “нерадзури”) и победа на Чемпионате Европы 1964 г. со сборной Испании.

В 1960 году Мирамонтес стал обладателем Золотого мяча. Он единственный испанец, кто получил эту награду. Альфредо Ди Стефано также был признан лучшим игроком Европы, однако он был уроженцем Аргентины сразу с тремя гражданствами (Аргентины, Колумбии и Испании). Также Луис Суарес дважды был вторым в голосовании и однажды становился третьим.

Во время тренерской карьеры Мирамонтес возглавлял ряд испанских и итальянских клубов, в том числе миланский "Интер" и сборную Испании.

По теме
yellow-arrow
Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля
yellow-arrow
Днепр-1 забирает игроков у претендентов на ЕК, новая команда Карпат. Главные новости за 7 июля
yellow-arrow
GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотой мяч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде