Новички Днепра-1 и Полесья, работа для Йовичевича, переговоры Шевченко. Главные новости за 9 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 9 июля

Правда, Денис Мирошниченко получил вызов в национальную команду только в этом году, но тем не менее. Он воспитанник "Кривбасса", был в структуре "Днепра", потом долго играл за "Карпаты", а последние четыре года за "Александрию". В общей сложности отыграл уже 252 матча, в которых забил 9 голов. Во сколько обошелся этот трансфер, неизвестно. При этом СМИ сообщают, что "Днепр-1" также покупает Максима Третьякова из "Александрии" за 400 тысяч евро. Ожидаем официальное подтверждение.

Житомирский клуб объявил о подписании полузащитника "Монпелье" Бени Макуаны. Контракт заключен на три года. В прошлом сезоне 20-летний конголезец принял участие в 8 матчах Лиги 1, правда, в большинстве своем выходил на замену и результативными действиями не отмечался. На его счету 12 матчей за сборную Конго.

Не долго хорват был без дела. Он возглавил клуб "Аль-Раид" из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне "Аль-Раид" занял 10-е место в чемпионате. В отличие от лидеров не покупает звезды мирового масштаба. На сколько рассчитан контракт, не уточняется. Напомним, что Игорь Йовичевич был уволен из "Шахтера" после завоевания чемпионского титула.

О контрольных матчах украинских клубов

"Днепр-1" одолел "Металлист" благодаря голу Артема Довбика, в основе команды Кучера также играл Василий Кравец, о подписании которого еще не сообщалось. "Карпаты" обыграли "Кривбасс" 1:0, автор результативного удара бразилец Игоръ Невес. "Минай" победил "Хуст" 3:1, за представителя УПЛ забивали Луцив, Твердохлиб и Петько. "Колос" был сильнее "Диназа" - 2:0 (Безбородько и Велетень).

Андрей Николаевич рассматривается как один из главных кандидатов на должность тренера сборной Боснии и Герцеговины. Сообщается, что сейчас ведутся переговоры между сторонами. Напомним, что Шевченко не работает тренером с января 2022-го, когда он был уволен из "Дженоа". Сборную Украины он возглавлял пять лет. В настоящее время Шевченко активно участвует в работе глобальной инициативы United24, которая призвана поддерживать Украину в войне с Россией.

Кореец Ли Кан Ин из "Мальорки" стал игроком парижского гранда еще в субботу. За него ПСЖ заплатил 22 млн. евро. Парень долгое время был в структуре "Валенсии", но начал раскрываться именно в "Мальорке". В 2019-м играл с молодежкой в финале Чемпионата мира, где уступил Украине. Второй трансфер был объявлен уже в воскресенье – защитник Лукас Эрнандес из "Баварии" перешел за 45 млн евро. Чемпион мира 2018-го в прошлом сезоне играл крайне мало из-за травм, в свое время мюнхенцы платили за него 80 млн евро "Атлетико".