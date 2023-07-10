Португалец Бенту стал новым главным тренером сборной ОАЭ

Португальский специалист Паулу Бенту возглавил сборную ОАЭ. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

Контракт с 54-летнем португальцем рассчитан до 2026 года. Перед ним поставлена задача преодолеть квалификацию чемпионата мира.

Последним местом работы Бенту была сборная Кореи, с которой он вышел на Мундиаль-2022 в Катаре. Также Паулу работал в "Спортинге", "Крузейро", "Олимпиакосе", "Чунцин Лифане" и сборной Португалии

Сообщается, что достигнута договоренность с новым тренером сборной о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, то есть - до начала европейского футбольного сезона.