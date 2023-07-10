Португалец Бенту стал новым главным тренером сборной ОАЭ
Новый вызов для специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский специалист Паулу Бенту возглавил сборную ОАЭ. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.
Контракт с 54-летнем португальцем рассчитан до 2026 года. Перед ним поставлена задача преодолеть квалификацию чемпионата мира.
Последним местом работы Бенту была сборная Кореи, с которой он вышел на Мундиаль-2022 в Катаре. Также Паулу работал в "Спортинге", "Крузейро", "Олимпиакосе", "Чунцин Лифане" и сборной Португалии
Сообщается, что достигнута договоренность с новым тренером сборной о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, то есть - до начала европейского футбольного сезона.
اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لقيادة منتخبنا الوطني الأول ..— UAEFA (@uaefa_ae) July 9, 2023
التفاصيل ⬇️https://t.co/oZlLVGNc35#UAEFA pic.twitter.com/pK4Z4DZth2
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