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Португалец Бенту стал новым главным тренером сборной ОАЭ

Общие новости
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Новый вызов для специалиста

Португалец Бенту стал новым главным тренером сборной ОАЭ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский специалист Паулу Бенту возглавил сборную ОАЭ. Об этом говорится на официальном сайте футбольной ассоциации страны.

Контракт с 54-летнем португальцем рассчитан до 2026 года. Перед ним поставлена задача преодолеть квалификацию чемпионата мира.

Последним местом работы Бенту была сборная Кореи, с которой он вышел на Мундиаль-2022 в Катаре. Также Паулу работал в "Спортинге", "Крузейро", "Олимпиакосе", "Чунцин Лифане" и сборной Португалии

Сообщается, что достигнута договоренность с новым тренером сборной о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, то есть - до начала европейского футбольного сезона.

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В статье: Паулу Бенту ОАЭ
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Источник:
auefa.ae

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