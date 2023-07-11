Решение Пятова, усиление Днепра-1, новый контракт Караваева. Главные новости за 10 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 10 июля

Донецкий "Шахтер" объявил, что Андрей Пятов принял предложение войти в тренерский штаб Патрика Ван Леувена. Это означает, что в возрасте 39 лет голкипер завершил выступления на профессиональном уровне. Андрей выиграл 28 трофеев с "Шахтером", в частности, 11 раз становился чемпионом и выигрывал Кубок УЕФА. За сборную Украины отыграл 102 матча, что является рекордом среди украинских вратарей.

Днепровский клуб объявил, что подписал трехлетний контракт с защитником Василием Кравцем, игравшим в прошлом сезоне за "Ворсклу". Затем "Александрия" сообщила, что продала в "Днепр-1" Максима Третьякова за 400 тысяч евро. Между тем, албанские СМИ сообщают, что "Днепр-1" также хочет подписать Тауляна Сефери из "Ворсклы" и якобы предлагает 1 миллион долларов за вингера.

О других украинских трансферах

"Минай" продлил на год аренду воспитанника "Шахтера" Андрея Булезы, играющего слева в защите. "Заря" еще на сезон оставила у себя Олега Данченко, контракт которого принадлежит АЕК. Следует напомнить, что в прошлом сезоне у него были проблемы с сердцем. "Кривбасс" продает в латвийскую "Вальмиеру" Рифата Капича, СМИ сообщают, что получит полмиллиона евро. По данным СМИ, Томаш Кендзера останется еще на сезон в аренде в ПАОКе. "Реал" продлил аренду защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, донецкий клуб получит за это полмиллиона евро.

В конце прошлого сезона и начале летних каникул в УПЛ была информация, что Александр Караваев покинет "Динамо" свободным агентом, поскольку у него заканчивалось действие контракта. Но стороны все же решили продолжить сотрудничество – универсал подписал новое соглашение, которое будет действовать два года. Напомним, что Александр играет за киевский клуб с 2019 года, за это время он принял участие в 130 поединках.

Среди украинских болельщиков вчера спровоцировала переполох новость о том, что Виталий Миколенко не улетел с ливерпульской командой на сбор в Швейцарию. Сразу возникли подозрения, не готовят ли украинца к трансферу. Но все оказалось гораздо проще. Пресс-служба "Эвертона" сообщила, что у Виталия небольшое повреждение, и он будет проходить реабилитацию на клубной базе.

Ранее сообщалось, что "Бавария" сделала предложение "Тоттенхэму" в размере 80 миллионов евро, не считая бонусов. Однако лондонский клуб не согласен и готов вести переговоры, начиная со 140 миллионов. В Мюнхене решили, что это слишком, учитывая, что у футболиста остался всего год по контракту. Так что "Бавария", скорее всего, вернется к переговорам зимой.