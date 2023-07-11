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Стали известны детали контракта Йовичевича с Аль-Раед

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В его штабе будут помощники, с которым он работал в Украине

Стали известны детали контракта Йовичевича с Аль-Раед

alraedclub

Новина українською

Как уже известно, экс-тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич возглавил "Аль-Раед". Как сообщает Sport.ua, 49-летний хорват заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 1+1.

В тренерском штабе Йовичевича будут работать Юрий Беньо, Андрей Ханас и тренер вратарей испанец Франциско Галан. Аналитик – Николай Шамордин. За физическую подготовку будет отвечать Даниэль Де Кастро. Все помощники работали с наставником в "Днепре-1" и "Шахтере".

Также источник утверждает, что зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии чуть меньше, чем сообщалось ранее – 1.9 –1.8 миллиона евро за сезон.

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В статье: Игор Йовичевич Аль-Раед (Саудовская Аравия)
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Источник:
Sport.ua

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