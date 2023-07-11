Жена ван дер Сара: Его жизни уже ничего не угрожает

Официальный сайт "Аякса" выпустил заметку о состоянии Эдвина ван дер Сара. Клубные медиа привели цитату жены легендарного футболиста.

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"Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничто не угрожает.

Всякий раз, когда мы его навещаем, он общителен. Нам нужно проявить терпение и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше", – сказала жена Эдвина ван дер Сара Аннемари.

Напомним, что Эдвин попал в реанимацию 7-го июля, когда у него произолшло кровоизлияние в мозг. В этот момент он находился на отдыхе в Хорватии.

Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.

Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".