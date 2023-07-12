Соломон - игрок Тоттенхэма, Павелко больше не отстранен, Динамо отпустило защитника. Главные новости за 11 июля

Это решение Шевченковского райсуда Львова. При этом Андрей Павелко остается под стражей до 14 августа включительно - его арестовали в прошлом месяце по делу о финансовых махинациях. Теперь осталось понять, как президент УАФ будет работать, находясь физически в СИЗО?

23-летний вингер перешел к "Шпорам" как свободный агент, подписав контракт до 2028 года. Ранее Соломон неоднократно высказывал желание покинуть "Шахтер", и как только ФИФА из-за войны разрешила легионерам УПЛ уходить без разрешения клубов, немедленно отбыл в Англию.

29-летний защитник провел в ПАОК вторую половину прошлого сезона, и вот возвращается снова - уже на целый год. По истечении срока аренды поляк станет свободным агентом, так что его карьера в "Динамо" закончена. Суммарно Кендзера набегал в Киеве 123 матча и забил 6 голов.

А это уже 1-й раунд квалификации новой ЛЧ. Здесь отмечаем гол Влада Кочергина за польский "Ракув", позволивший тому обыграть "Флору" (1:0); неожиданные трудности "Карабаха" в Гибралтаре (2:1); полный провал "Лудогорца" в Косово (0:2) и просто слабую игру "Ференцвароша" на Фарерах (0:0).

В предыдущем розыгрыше Лиги наций наши вынужденно принимали соперников в Кракове и Лодзи, и вот дошел черед до четвертого крупнейшего города Польши. Городской стадион Вроцлава был построен к Евро-2012, вмещает 45 тысяч зрителей и в целом очень современен. Матч Украина - Англия арена примет 9 сентября.

Возможно, это конец для одного из главных талантов поколения. 31-летний бразилец повредил лодыжку еще 7 марта, но новые обследования показали, что она по-прежнему в плохом состоянии. Играть он так не сможет. При этом контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 2025 года, и зарплата в нем прописана просто космическая.