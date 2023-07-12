Евро-2032 может пройти в двух странах

УЕФА изучает возможность объединения заявок Италии и Турции на проведение чемпионата Европы-2032, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica.

Только эти две страны остаются претендентами на право принять турнир. По этой причине УЕФА и рассматривает вариант с формированием общей заявки.

В таком случае каждая из стран предоставит по шесть арен. Матч-открытия Евро-2032, вероятно, пройдет в Стамбуле, а финал - в Риме.

Сообщается, что проведения решающей игры турнира в Риме на "Стадио Олимпико" обусловлено не лучшей организацией решающего матча Лиги чемпионов-2022/2023 между "Манчестер Сити" и "Интером" на Олимпийском стадионе Ататюрка.