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Евро-2032 может пройти в двух странах

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УЕФА рассматривает вариант объединённой заявки

Евро-2032 может пройти в двух странах

Фото: сайт uefa

Новина українською

УЕФА изучает возможность объединения заявок Италии и Турции на проведение чемпионата Европы-2032, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica.

Только эти две страны остаются претендентами на право принять турнир. По этой причине УЕФА и рассматривает вариант с формированием общей заявки.

В таком случае каждая из стран предоставит по шесть арен. Матч-открытия Евро-2032, вероятно, пройдет в Стамбуле, а финал - в Риме.

Сообщается, что проведения решающей игры турнира в Риме на "Стадио Олимпико" обусловлено не лучшей организацией решающего матча Лиги чемпионов-2022/2023 между "Манчестер Сити" и "Интером" на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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В статье: УЕФА Евро
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Источник:
Calcio e Finanza

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