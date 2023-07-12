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Официально: Аль-Хиляль подписал Милинковича-Савича

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Все-таки не в топ-клуб...

Официально: Аль-Хиляль подписал Милинковича-Савича

ФК "Аль-Хіляль" / Автор невідомий

Новина українською

"Аль-Хиляль" официально сообщил о подписании полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

28-летний хавбек подписал контракт с саудовским клубом на 3 года. СМИ сообщали, что "Аль-Хиляль" заплатит за серба 40 млн евро.

Сергей будет получать в новом клубе 25 млн евро в год.

Напомним, Милинкович-Савич выступал за итальянскую команду с 2015 года.

В прошлом сезоне полузащитник отыграл 47 поединков, забил 11 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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