Официально: Аль-Хиляль подписал Милинковича-Савича
Все-таки не в топ-клуб...
ФК "Аль-Хіляль" / Автор невідомий
"Аль-Хиляль" официально сообщил о подписании полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
28-летний хавбек подписал контракт с саудовским клубом на 3 года. СМИ сообщали, что "Аль-Хиляль" заплатит за серба 40 млн евро.
Сергей будет получать в новом клубе 25 млн евро в год.
Напомним, Милинкович-Савич выступал за итальянскую команду с 2015 года.
В прошлом сезоне полузащитник отыграл 47 поединков, забил 11 голов и оформил 8 ассистов.
???? أرواحٌ نشـأت على "الذهـب".. ????#الهلال pic.twitter.com/nvVmVCXs6A— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 12, 2023
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