Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 июля.

"Динамо" провело свой третий спарринговый матч в рамках предсезонной подготовки. После легких побед над "Динамо" Бухарест (4:1) и "Вольфсбергом" (8:0) подопечные Луческу впервые встретились с серьезным соперником, чемпионами Швейцарии из "Янг Бойз". Киевляне дважды повели в счете в первом тайме после голов Дубинчака и Бенито, но соперник отыгрался. Напоследок уже "Динамо" проигрывало в конце встречи, но сумело спасти результативную ничью на последней минуте основного времени.

"Шахтер" смог добиться своего, получив компенсацию за переход Манора Соломона в "Тоттенхэм". Английский клуб достиг договоренностей с дончанами о денежной компенсации. Большую часть этих средств оплатит непосредственно ФИФА. Также следует отметить, что "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут 6 августа благотворительный матч в поддержку Украины.

"Барселона" продолжает активную трансферную кампанию, несмотря на финансовые трудности. После переходов Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса на правах свободных агентов каталонцы подтвердили трансфер бразильского вундеркинда Витора Роке. 18-летний форвард "Атлетико Паранаэнсе" обошелся "Барсе" в 40 млн евро. За новый клуб Роке начнет выступать со следующего сезона.

"Астон Вилла" вышла победителем в борьбе за центрбека сборной Испании Пау Торреса. "Вильярреал" выручил за своего воспитанника 32,5 млн евро, еще 5 млн могут быть получены в качестве бонусов. В Бирмингеме Торрес воссоединится со своим экс-тренером Унаи Эмери. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Баварии".

"Интер" не собирается выплачивать "Шахтеру" 35 млн евро за Анатолия Турбина. Высокий ценник отпугивает "нерадзурри", испытывающих финансовые проблемы. По информации Tuttosport, миланский клуб может вернутся к идее подписания Трубина через год, когда украинец станет свободным агентом. Этим летом "Интер", вероятно, ограничится бюджетным трансфером: на примете вратарь "Баварии" Ян Зиммер и кипер "Сампдории" Эмиль Аудеро.