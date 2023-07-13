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Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 июля

Соломоново решение Шахтера и ТТХ, перестрелка Динамо и скупые покупатели Турбина. Главные новости за 12 июля

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 июля.

Перестрелка Динамо

"Динамо" провело свой третий спарринговый матч в рамках предсезонной подготовки. После легких побед над "Динамо" Бухарест (4:1) и "Вольфсбергом" (8:0) подопечные Луческу впервые встретились с серьезным соперником, чемпионами Швейцарии из "Янг Бойз". Киевляне дважды повели в счете в первом тайме после голов Дубинчака и Бенито, но соперник отыгрался. Напоследок уже "Динамо" проигрывало в конце встречи, но сумело спасти результативную ничью на последней минуте основного времени.

Шахтер выручит деньги за Соломона

"Шахтер" смог добиться своего, получив компенсацию за переход Манора Соломона в "Тоттенхэм". Английский клуб достиг договоренностей с дончанами о денежной компенсации. Большую часть этих средств оплатит непосредственно ФИФА. Также следует отметить, что "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут 6 августа благотворительный матч в поддержку Украины.

Барса закупается на будущее

"Барселона" продолжает активную трансферную кампанию, несмотря на финансовые трудности. После переходов Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса на правах свободных агентов каталонцы подтвердили трансфер бразильского вундеркинда Витора Роке. 18-летний форвард "Атлетико Паранаэнсе" обошелся "Барсе" в 40 млн евро. За новый клуб Роке начнет выступать со следующего сезона.

Астон Вилла подписала защитника сборной Испании

"Астон Вилла" вышла победителем в борьбе за центрбека сборной Испании Пау Торреса. "Вильярреал" выручил за своего воспитанника 32,5 млн евро, еще 5 млн могут быть получены в качестве бонусов. В Бирмингеме Торрес воссоединится со своим экс-тренером Унаи Эмери. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Баварии".

Полцарства за Трубина?

"Интер" не собирается выплачивать "Шахтеру" 35 млн евро за Анатолия Турбина. Высокий ценник отпугивает "нерадзурри", испытывающих финансовые проблемы. По информации Tuttosport, миланский клуб может вернутся к идее подписания Трубина через год, когда украинец станет свободным агентом. Этим летом "Интер", вероятно, ограничится бюджетным трансфером: на примете вратарь "Баварии" Ян Зиммер и кипер "Сампдории" Эмиль Аудеро.

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