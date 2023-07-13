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Аль-Наср получил трансферный бан – в ФИФА подтвердили информацию

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Клуб не сможет регистрировать новых игроков, пока не погасит долг

Аль-Наср получил трансферный бан – в ФИФА подтвердили информацию

Фото: Al Nassr FC

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В ФИФА подтвердили, что "Аль-Насру" запретили регистрацию новых футболистов.

"Аль-Наср" в настоящее время не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов. Соответствующие запреты будут сняты немедленно после подтверждения выплаты", - сказал представитель организации.

Как известно, санкции наложили из-за того, что саудовский клуб не выплатил "Лестеру" долг в размере 390 тысяч фунтов (460 тысяч евро). Это бонусы за игровые показатели форварда Ахмеда Мусы.

Нигерийский нападающий перебрался в из "Лестера" в "Аль-Наср" в 2018 году. А в 2020-м он завершил свои выступления на Ближнем Востоке. Ранее "лисы" выиграли суд по этому делу в CAS.

По словам журналиста Бена Джейкобса, с "Аль-Насра" снимут бан через несколько недель, если клуб в кратчайшие сроки выплатит указанные средства "Лестеру".

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В статье: ФИФА Аль-Наср
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Источник:
Ben Jacobs

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