Аль-Наср получил трансферный бан – в ФИФА подтвердили информацию

В ФИФА подтвердили, что "Аль-Насру" запретили регистрацию новых футболистов.

"Аль-Наср" в настоящее время не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов. Соответствующие запреты будут сняты немедленно после подтверждения выплаты", - сказал представитель организации.

Как известно, санкции наложили из-за того, что саудовский клуб не выплатил "Лестеру" долг в размере 390 тысяч фунтов (460 тысяч евро). Это бонусы за игровые показатели форварда Ахмеда Мусы.

Нигерийский нападающий перебрался в из "Лестера" в "Аль-Наср" в 2018 году. А в 2020-м он завершил свои выступления на Ближнем Востоке. Ранее "лисы" выиграли суд по этому делу в CAS.

По словам журналиста Бена Джейкобса, с "Аль-Насра" снимут бан через несколько недель, если клуб в кратчайшие сроки выплатит указанные средства "Лестеру".