Матчи Шахтера и Днепра-1, громкий трансфер Милана. Главные новости за 13 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за четверг, 13 июля

Горняки встречались с греческим АЕКом. Основа была разбавлена несколькими молодыми игроками, но и опытных исполнителей хватало. В итоге "Шахтер" пропустил пять голов и не смог ответить хотя бы одним. А вот "Днепр-1" играл с "Рухом". В первом тайме забил Мирошниченко, а после перерыва дубль оформил Довбик. Четвертый мяч в игре на счету Когута. Впрочем, стоит напомнить, что "Днепру-1" приходится форсировать подготовку, ведь скоро он стартует в квалификации к Лиге Чемпионов.

Бразильские СМИ сообщают, что 18-летний вингер "Сан-Паулу" Невертон уже направляется в Европу, где должен подписать контракт с "Шахтером". Невертон на взрослом уровне еще не играл, а вот на молодежном уровне отличился 18-ю голами в 28 матчах. Еще одна цель "Шахтера" – центральный защитник "Хапоэля" из Тель-Авива Стан Лемкин, хорошо проявивший себя на последнем молодежном Евро.

Об украинских трансферах

Новичок УПЛ ЛНЗ подписал Сергея Рыбалку, который недавно покинул "Александрию" на правах свободного агента. "Днепр-1" интересуется голкипером "Колоса" Евгением Волынцем, точнее даже – прилагает усилия, чтобы оформить переход. 29-летний вратарь в прошлом сезоне 13 матчей из 29 отстоял на ноль. "Минай" заключил двухлетнее соглашение с Владимиром Одарюком, известным по выступлениям за "Ворсклу", "Александрию" и "Ингулец". Евгений Макаренко покинул "Фехервар" и присоединился к "Ордабасы", где раньше оказался Артем Беседин.

Как известно, полтавская команда во втором раунде квалификации Лиги Конференций сыграет с победителем пары ДАК 1904 – "Дила". В первой встрече сильнее был представитель Словакии – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Грузинская команда свой провела перед перерывом, отличился при этом украинский легионер Николай Ковталюк. Ворота "Дилы" защищал Евгений Кучеренко, а тренирует команду украинский тренер Андрей Демченко.

По информации Transfermarkt, россонери заплатили за Кристиана Пулишича 20 миллионов евро. В 2019-м "Челси" отдал за него 64 миллиона. Нельзя сказать, что он провалился в Лондоне. Пулишич настрелял 26 голов в 145 матчах. Но ключевым, особенно в прошлом сезоне, так и не был. Добавим, что в свои 24 года у Кристиана уже есть 57 матчей за сборную США, в которых забил 23 гола.