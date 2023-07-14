Роналду попал в Книгу рекордов Гинесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023-го года
Саудовская Аравия решает
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в период с 1 мая 2022-го по 1 мая 2023-го. За этот период португалец заработал 136 миллионов долларов до вычета налогов.
Подсчеты проводил Forbes, учитывая зарплату, бонусы, призовые, спонсорские и т.д.
Самым высокооплачиваемым спортсменом Криштиану помог стать переход в "Аль-Наср", так как в прошлом году в Книгу рекордов Гинесса по этому показателю попал Месси.
В прошлом сезоне Криштиану провел 35 матчей за "МЮ" и "Аль-Наср", забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи.
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Источник:guinnessworldrecords.com
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