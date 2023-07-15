Громкий трансфер Днепра-1, торги по Трубину, ситуация с телепулом в УПЛ. Главные новости за 14 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 14 июля

В прошлом сезоне команда Кучера потеряла несколько важных очков из-за нестабильности своих голкиперов. Макс Валеф и Владислав Рыбак обладают классной реакцией, но периодически допускали ошибки. Чтобы исправить ситуацию, "Днепр-1" купил одного из лучших вратарей лиги за последние годы – Евгения Волынца. Финансовые условия соглашения между СК и "Колосом" не разглашаются. Добавим, что за коваливцев Волынец сыграл ровно 100 матчей, пропустил 113 голов, в 39 поединках отстоял на ноль.

Ранее СМИ писали, что "Шахтер" хочет выручить за Анатолия Трубина 35 млн евро. Но теперь инсайдер Никола Скира сообщает, что "Шахтер" устроит 20 миллионов + 20% от последующей продажи. Миланский "Интер", который считается основным претендентом, предлагает 10 миллионов + 2 млн бонусов +10% от продаж. Переговоры продолжаются.

Уже известно, что Setanta Sports отказалась от участия в тендере за право показа матчей чемпионата Украины. При этом 9 клубов во главе с "Шахтером" все еще хотят запустить УПЛ-ТВ на Youtube и показывать матчи бесплатно, но с перспективой в будущем все же брать плату за трансляции. При этом "Верес", "Полесье" и "Кривбасс" эту идею не поддержали и считают, что смогут заработать больше сами. Ну а "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" давно ведут свою собственную игру.

Помните громкий случай в Первой лиге, когда футболист "Полесья" Вадим Червак толкнул арбитра Софию Причину? Его тогда дисквалифицировали на полгода, клуб расторг с ним контракт. Но Червак подал апелляцию, которую и удовлетворили, сократив срок наказания с шести месяцев до трех. Таким образом, он сможет дебютировать в составе "Металлиста 1925", с которым подписал контракт уже в первом туре.

Кстати, о первом туре. Уже известно расписание матчей. Честь открыть новый сезон выпали "Оболони" и "Колосу". Они выйдут на поле в пятницу, 28 июля, в 17:00. В этот же день только на два часа позже стартуют "Верес" и "Полесье". В субботу будет два матча - "Рух" - "Заря" (15:00) и "Металлист 1925" - "Шахтер" (17:00). В воскресенье запланировано три поединка, при этом ЛНЗ – "Черноморец" начнется в 13:00. "Александрия" – "Кривбасс" сыграют в 15:00, а "Динамо" и "Минай" в 17. Матч "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен из-за участия обоих в квалификации еврокубков.

УАФ объявила, что в связи с превышением возрастного ценза и с целью "соблюдения стратегического курса на омоложение" Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин больше не будут судить матчи УПЛ. При этом из ПФЛ было переведено 10 арбитров, среди которых две девушки, в том числе и София Причина.

Как известно, в августе 2021-го защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции был обвинен в сексуальном насилии против нескольких женщин. Дело фактически разрушило карьеру футболиста, отстраненного на период следствия. Сначала было отвергнуто одно обвинение, затем закрыто еще 8 пунктов из 10, и вот теперь последние обвинения были сняты. Когда судья зачитывал приговор, Бенжамен расплакался. Останется ли он в составе "Сити", пока неизвестно.

О Юрриене Тимбере и лондонском клубе говорили с начала трансферного окна. Наконец-то это произошло – за 40 миллионов он покинул "Аякс". При этом амстердамский клуб еще может получить 5 миллионов евро бонусов. Это второе большое подписание "Арсенала" этим летом. Ранее 70 млн был куплен Хавертц, также ожидается трансфер Райса.