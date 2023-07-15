Громкий трансфер Днепра-1, торги по Трубину, ситуация с телепулом в УПЛ. Главные новости за 14 июля
А также зеленый свет для Червака, омоложение судейского корпуса в УПЛ и оправдание Менди
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 14 июля
Днепр-1 совершил громкий трансфер голкипера
В прошлом сезоне команда Кучера потеряла несколько важных очков из-за нестабильности своих голкиперов. Макс Валеф и Владислав Рыбак обладают классной реакцией, но периодически допускали ошибки. Чтобы исправить ситуацию, "Днепр-1" купил одного из лучших вратарей лиги за последние годы – Евгения Волынца. Финансовые условия соглашения между СК и "Колосом" не разглашаются. Добавим, что за коваливцев Волынец сыграл ровно 100 матчей, пропустил 113 голов, в 39 поединках отстоял на ноль.
Инсайдеры назвали новую цену на Трубина
Ранее СМИ писали, что "Шахтер" хочет выручить за Анатолия Трубина 35 млн евро. Но теперь инсайдер Никола Скира сообщает, что "Шахтер" устроит 20 миллионов + 20% от последующей продажи. Миланский "Интер", который считается основным претендентом, предлагает 10 миллионов + 2 млн бонусов +10% от продаж. Переговоры продолжаются.
Ситуация с телепулом в УПЛ снова зашла в тупик
Уже известно, что Setanta Sports отказалась от участия в тендере за право показа матчей чемпионата Украины. При этом 9 клубов во главе с "Шахтером" все еще хотят запустить УПЛ-ТВ на Youtube и показывать матчи бесплатно, но с перспективой в будущем все же брать плату за трансляции. При этом "Верес", "Полесье" и "Кривбасс" эту идею не поддержали и считают, что смогут заработать больше сами. Ну а "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" давно ведут свою собственную игру.
Черваку сократили дисквалификацию
Помните громкий случай в Первой лиге, когда футболист "Полесья" Вадим Червак толкнул арбитра Софию Причину? Его тогда дисквалифицировали на полгода, клуб расторг с ним контракт. Но Червак подал апелляцию, которую и удовлетворили, сократив срок наказания с шести месяцев до трех. Таким образом, он сможет дебютировать в составе "Металлиста 1925", с которым подписал контракт уже в первом туре.
Известны даты и время начала матчей первого тура УПЛ
Кстати, о первом туре. Уже известно расписание матчей. Честь открыть новый сезон выпали "Оболони" и "Колосу". Они выйдут на поле в пятницу, 28 июля, в 17:00. В этот же день только на два часа позже стартуют "Верес" и "Полесье". В субботу будет два матча - "Рух" - "Заря" (15:00) и "Металлист 1925" - "Шахтер" (17:00). В воскресенье запланировано три поединка, при этом ЛНЗ – "Черноморец" начнется в 13:00. "Александрия" – "Кривбасс" сыграют в 15:00, а "Динамо" и "Минай" в 17. Матч "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен из-за участия обоих в квалификации еврокубков.
В новом чемпионате не будет нескольких авторитетных арбитров
УАФ объявила, что в связи с превышением возрастного ценза и с целью "соблюдения стратегического курса на омоложение" Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин больше не будут судить матчи УПЛ. При этом из ПФЛ было переведено 10 арбитров, среди которых две девушки, в том числе и София Причина.
Бенжамен Менди признан невиновным
Как известно, в августе 2021-го защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции был обвинен в сексуальном насилии против нескольких женщин. Дело фактически разрушило карьеру футболиста, отстраненного на период следствия. Сначала было отвергнуто одно обвинение, затем закрыто еще 8 пунктов из 10, и вот теперь последние обвинения были сняты. Когда судья зачитывал приговор, Бенжамен расплакался. Останется ли он в составе "Сити", пока неизвестно.
Арсенал купил центрального защитника Аякса
О Юрриене Тимбере и лондонском клубе говорили с начала трансферного окна. Наконец-то это произошло – за 40 миллионов он покинул "Аякс". При этом амстердамский клуб еще может получить 5 миллионов евро бонусов. Это второе большое подписание "Арсенала" этим летом. Ранее 70 млн был куплен Хавертц, также ожидается трансфер Райса.
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