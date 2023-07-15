Вондроушова - победительница Уимблдона-2023
Дебютный титул Грэндслем для спортсменки
Фото: Getty Images
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в своей карьере выиграла турнир Большого Шлема. В финале соревнования она обыграла Онс Жабер из Туниса в двух сетах.
Обе претендентки шли к своему первому титулу Уимблдона. Для Жабер это был третий финал в карьере, для Вондроушовой второй. Это была 7-я очная встреча между оппонентками. 4:3 в пользу Маркетты.
Матч длился 1:22 часа. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, в свою очередь оппонентка 4 раза допустила двойную ошибку. Тунисская спортсменка совершила 31 невынужденную ошибку, против 13 у Вондроушовой. Также у нее больше виннеров 25 против 10.
Напомним, что на пути к финалу чешская теннисистка в полуфинале одолела украинку Элину Свитолину.
Вимлдон-2023. Финал
Онс Жабер (Тунис) - Марета Вондрушова (Чехия) 0:2
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